सेना को बड़ी कामयाबी, सुंजवान हमले का मास्टरमाइंड ढेर

05 Mar 2018

नई दिल्ली। भारतीय सेना को बड़ी कामयाबी मिली है। जम्मू के सुंजवान आर्मी कैंप पर हमले के महज एक महीने के भीतर ही सुरक्षाबलों ने इस हमले के मास्टरमाइंड को ढेर कर दिया।

बता दें कि पुलवामा के अवंतिपोरा इलाके में हुई एक मुठभेड़ के दौरान सेना की 50 राष्ट्रीय राइफल्स और एसओजी के जॉइंट ऑपरेशन में सुंजवान हमले के मास्टरमाइंड मुफ्ती वकास को ढेर कर दिया। इस ऑपरेशन के दौरान एक पुलिसकर्मी के घायल होने की खबर है, जिसे इलाज के लिए स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

Waqas, operation commander of JeM, eliminated in Awantipora. He was mastermind behind several terrorist attacks on security forces including Sunjuwan attack. Weapons & incriminating materials like IED preparation material recovered. He is a foreign terrorist: SP Pani, IG Kashmir pic.twitter.com/obVOuXHMGE