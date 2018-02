श्रीदेवी के निधन पर बॉलीवुड में शोक की लहर, जानिए किसने क्या ट्वीट किया

Edited by: Kavya_Mishra Updated: 25 Feb 2018 | 11:19 AM

नई दिल्ली। श्रीदेवी के ह्दय गति रुकने से शनिवार देर रात उनका निधन हो गया, जिसके बाद पूरा बॉलिवुड शोक की लहर में डूब गया है। अभिनेता से लेकर अभिनेत्रियों तक सब अपने ट्वीटर पर पोस्ट कर दुख व्यक्त कर रहे है।

जानिए किसने क्या ट्वीट किया-

सबसे पहले बिग बी ने ट्वीट कर अपने दिल की बात बताई थी, असल में अमिताभ बच्चन ने देर रात एक ट्वीट किया था, 'न जाने क्यूं , एक अजीब सी घबराहट हो रही है!!' उनके इस ट्वीट के बाद श्रीदेवी की मौत की खबर आ गई थी।

T 2625 - न जाने क्यूँ , एक अजीब सी घबराहट हो रही है !! — Amitabh Bachchan (@SrBachchan) February 24, 2018

पीएम मोदी से लेकर राष्ट्रपति तक सब शोक और आश्चर्य में है। मोदी ने ट्वीट कर शोक जताते हुए कहा,'सुप्रसिद्ध अभिनेत्री श्रीदेवी की असामयिक मृत्यु से दुःखी, वह फिल्म उद्योग के एक अनुभवी थी, जिनके लंबे कैरियर में विविध भूमिकाएं और यादगार प्रदर्शन शामिल थे। मैं उनके परिवार के दुखी के इन पलों में साथ हूं, उनकी आत्मा को शांति मिले।'

Saddened by the untimely demise of noted actor Sridevi. She was a veteran of the film industry, whose long career included diverse roles and memorable performances. My thoughts are with her family and admirers in this hour of grief. May her soul rest in peace: PM @narendramodi — PMO India (@PMOIndia) February 25, 2018

अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा ने उनकी मौत पर दुख जताते हुए लिखा, 'मेरे पास शब्द नहीं हैं। श्रीदेवी को प्यार करने वाले हर व्यक्ति के लिए मेरी संवेदना। एक काला दिन #RIP'

I have no words. Condolences to everyone who loved #Sridevi . A dark day . RIP — PRIYANKA (@priyankachopra) February 24, 2018

इतना नहीं उन्होंने दोबारा ट्वीट करते हुए लिखा,ये लम्हे, ये पल हम हर पल याद करेंगे.. ये मौसम चले गये तो हम फरियाद करेंगे.. #RIPSridevi

Ye Lamhe , ye pal hum har pal yaad karenge.. ye mausam chale gaye toh hum fariyad karenge.. #RIPSridevi — PRIYANKA (@priyankachopra) February 24, 2018

वहीं अभिनेत्री करीना कपूर ने ट्वीट कर लिखा, 'दिल तोड़ने वाला, आत्मा को शांति मिले'

उनकी मौत पर सिर्फ अभिनेत्री नहीं बल्कि कई गायक भी दुखी है, जिनमें अदनान सामी ने ट्वीट कर दुःख व्यक्त किया, 'मेरे पास शब्द नहीं हैं, दुखद समाचार। वह भारत की प्रिय, एक अविश्वसनीय कलाकार और एक खुबसूरत इंसान थीं। बहुत जल्द चली गईं। #RIP'

I am at a loss for words & jolted as if struck by lightening at this late hour of the night to learn about the shocking & tragic news & untimely demise of #Sridevi ji. Heartbroken. She was India’s sweetheart, an incredible artiste & a beautiful human being. Gone too soon. RIP.? pic.twitter.com/VEIveFY4tw — Adnan Sami (@AdnanSamiLive) February 24, 2018

श्री लंकाई अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडिस ने ट्वीट कर दुख जताया कि एक कम्प्लीट आइकॉन, बहुत जल्दी चली गईं.. बेहद जल्दी.. #श्रीदेवी

An absolute icon. Gone too soon, #Sridevi. Too soon... — Jacqueline Fernandez (@Asli_Jacqueline) February 24, 2018

अभिनेत्री सुष्मिता सेन ने लिखा, 'मैंने अभी सुना है कि मैम श्रीदेवी का हार्ट अटैक के कारण निधन हो गया। मैं सदमे में हूं... खुद को रोने से रोक नहीं पा रही।'

I just heard Ma’am Sridevi passed away due to a massive cardiac arrest. I am in shock...cant stop crying... — sushmita sen (@thesushmitasen) February 24, 2018

अभिनेत्री नहीं बॉलिवुड अभिनेता भी काफी दुखी है और श्री देवी की मौत को अभी भी झूठ ही समझ रहे है। जिसके बाद अभिनेता सिद्धार्थ मल्होत्रा ने ट्वीट कर दुख व्यक्त किया, ' श्रीदेवी जी नहीं रहीं ये सुनकर मैं बहुत हैरान हूं और परेशान भी। #RIP #Shidevi

Really Shocked and disturbed to hear that Sridevi Ma’am is no more #RIP #Sridevi ? — Sidharth Malhotra (@S1dharthM) February 24, 2018

वहीं, प्रीति जिंटा ने लिखा, 'यह सुनकर दुखी और स्तब्ध हूं कि मेरी ऑल टाइम फेवरिट श्रीदेवी नहीं रहीं भगवान उनकी आत्मा को शांति और उनके परिवार को ताकत दें'