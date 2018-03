हादसा: UP में ट्रेन से टकराया ट्रक, 2 की मौत

Edited by: Shivani Updated: 03 Mar 2018 | 10:04 AM

नई दिल्ली। हापुड़ जिले के पिलखुवा में शनिवार सुबह एक ट्रक और ट्रेन में टक्कर हो गई। हादसे में ट्रक ड्राइवर समेत 2 लोगों की मौत की जानकारी मिली है। वहीं ट्रेन ड्राइवर गंभीर रूप से जख्मी है। जानकारी के अनुसार, अभी मौत का आकंड़ा बढ़ भी सकता है।

#UttarPradesh: Collision between a train & a truck took place in Pilkhuwa, Hapur. Both the drivers of the train have been injured in the collision. pic.twitter.com/aGbKgE7ATS