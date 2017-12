एक्ट्रेस दिशा पटानी ने कराया हॉट फोटोशूट, वीडियो वायरल

नई दिल्ली। बॉलीवुड एक्ट्रेस और टाइगर श्रॉफ की गर्लफ्रेंड दिशा पटानी इन दिनों सोशल मीडिया की सुर्खी बनी हुई हैं। दरअसल, इन दिनों उनके फोटोशूट का एक वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में वो फोटोशूट के दौरान कातिलाना अदाओं से बिजली गिराती नजर आ रही हैं।

हाल ही में कराए इस फोटोशूट में दिशा हमेशा की तरह ग्लैमरस अंदाज में नजर आ रही हैं और बहुत ही सुंदर भी लग रही हैं। उन्होंने अपने फोटोशूट का वीडियो इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया है। बेशक फिल्मों में अभी तक वो कोई बड़ा करिश्मा नहीं कर सकी हों, लेकिन सोशल मीडिया पर वे अपना जादू बनाए हुए हैं।

As soon as the camera goes off “reality” 🙈🤪🤣#reality pic.twitter.com/1W5j8EUZVN