अफ्रीका को बड़ा झटका, मॉर्कल ने किया संन्यास का ऐलान

नई दिल्ली। दक्षिण अफ्रीका के तेज गेंदबाज मोर्ने मॉर्कल ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास लेने का ऐलान कर दिया है। मॉर्कल ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज के बाद क्रिकेट के तीनों प्रारुप में खेलते नहीं दिखेगे। दक्षिण अफ्रीका का यह तेज गेंदबाज सफल तेज गेंदबाजों में से एक है।

बता दें कि मोर्ने मोर्कल ने अफ्रीका के लिए 83 टेस्ट, 117 वनडे और 44 टी-20 इंटरनेशनल मैच खेले हैं। मोर्कल ने टेस्ट में 294, वनडे में 188 और टी-20 में 47 विकेट झटके हैं। इस तेज गेंदबाज ने 2006 में भारत के खिलाफ टेस्ट सीरीज में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में डेब्यू किया था।

South Africa's fifth highest wicket taker in Tests, @mornemorkel65, has announced that he will retire from all international cricket following the #SAvAUS Test series.https://t.co/BCMFFtID5z pic.twitter.com/97ZrPhgNek