श्रीदेवी के निधन के बाद पहली बार सामने आया बोनी कपूर का बयान, बताया- क्या हुआ था 24 की रात?

Updated: 04 Mar 2018 | 12:15 PM

नई दिल्ली। बॉलीवुड की बेहतरीन अदाकारा श्रीदेवी के इस दुनिया से गए 8 दिन हो गए हैं, लेकिन अभी तक भी कोई भी इस सदमे से उबर नहीं पा रहा है। सबके लिए ये यकीन करना मुश्किल है कि श्रीदेवी अब इस दुनिया में नहीं हैं। इसी बीच अब पहली बार बोनी कपूर का वो बयान सबके सामने आया है, जिसमें पहली बार उन्होंने बताया है कि उस दिन आखिर क्या हुआ था।

बता दें कि 24 फरवरी को जब श्रीदेवी की मौत के बाद सामने आई तो हर कोई दंग रह गया। सब उनके अचानक निधन से काफी चौंक गए थे। फॉरेंसिक रिपोर्ट के मुताबिक उनकी मौत बाथटब में डूबने से हुई जिसके बाद कई लोगों के मन में ये सवाल आया कि आखिर वह बाथटब में कैसे डूबीं।

अब इस पर बोनी कपूर ने पहली बार बात करते हुए फिल्म समीक्षक कोमल नाहटा को वो सब बताया, जो उस रात हुआ था। बोनी कपूर ने कोमल नाहटा से बातचीत की और उसके बाद उन्होंने अपना ब्लॉग लिखा और ट्वीट करते हुए शेयर किया।

E-X-C-L-U-S-I-V-E! Boney Kapoor's Emotional Recounting Of What Happened On The Fateful Evening Of 24th February! https://t.co/a5QRAEXLzD