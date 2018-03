श्रीदेवी के अंतिम संस्कार के बाद बिग बी ने किया ट्वीट, पढ़कर भावुक हो जाएंगे आप

Edited by: Web_team Updated: 01 Mar 2018 | 11:08 AM

मुंबई। बॉलीवुड की पहली फीमेल सुपरस्टार श्रीदेवी के 24 फरवरी को अचानक निधन होने से सभी सदमे में हैं। बॉलीवुड जगत, फैंस और रिश्तेदारों ने श्रीदेवी को बुधवार यानि 28 फरवरी को नम आंखों से अंतिम विदाई दी। श्रीदेवी के पार्थिव शरीर के अंतिम संस्कार के बाद अभिनेता अमिताभ बच्चन ने अभिनेत्री को लेकर एक ट्वीट किया है, जिसमें जावेद अख्तर का भी कनेक्शन बताया गया है।

T 2729 -

"रहने को सदा देहर में आता नहीं कोई

तुम जैसे गये ऐसे भी जाता नहीं कोई"~ कैफ़ि आज़मी.



देहर - means .. the world .

Javed Akhtar narrated this sher to me at funeral of Sridevi .. said it was written at time of Guru Dutt demise ; but so appropriate for today ..