श्रीदेवी की मौत को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं अमिताभ, ट्वीट कर लिखा- 'वापस आ जाओ'

28 Feb 2018

मुंबई। बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री श्रीदेवी की अचानक मौत से पूरे देश में शोक की लहर दौड़ लहर गई है। आज उनकी अंतिम यात्रा निकाली जा रही है और साढ़े तीन बजे उनका अंतिम संस्कार भी कर दिया जाएगा। इसी बीच अमिताभ बच्चन ने श्रीदेवी की मौत पर दुख जाहिर किया है।

अमिताभ ने श्रीदेवी को याद करते हुए ट्वीट किया। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा, 'वापस आ जाओ, वापस आ जाओ, बस वापस आ जाओ...टू लव। अमिताभ ये ट्वीट्स पढ़कर आंखे नम हो जाएंगी। उनके ये मैसेज बता रहे हैं कि उन्हें श्री के यूं अचानक चले जाने का काफी गहरा सदमा लगा है।

T 2728 - Get back .. get back .. just get back .. to love