पिता का साथ देने और श्रीदेवी का पार्थिव शरीर लेने दुबई पहुंचे अर्जुन कपूर

मुंबई। बॉलीवुड एक्ट्रेस श्रीदेवी के निधन को दो दिन हो चुके हैं, लेकिन अब तक उनका पार्थिव शरीर भारत नहीं लौटा है। हालांकि, अब बताया जा रहा है कि दुबई पुलिस ने जांच पूरी कर जरूरी कागजात के साथ श्रीदेवी के पार्थिव शरीर को भारत लाने की मंजूरी दे दी है। इसी बीच खबर आई है कि बोनी कपूर के बेटे और अभिनेता अर्जुन कपूर दुबई पहुंच चुके हैं।

बताया गया है कि बोनी कपूर के बेटे अर्जुन कपूर मंगलवार की सुबह भारत से दुबई रवाना हुए और अब वो दुबई पहुंच चुके हैं। अर्जुन दुबई इसलिए गए हैं ताकि वो अपने पिता के साथ पूरी कार्यवाही में उनके सपोर्ट के रूप में खड़े रह सकें। अर्जुन अपने पिता संग सारी औपचारिकताएं पूरी कराने में सहयोग करेंगे।

Actor Arjun Kapoor left for Dubai, this morning, says Yash Raj Films' PRO, further added that, 'he has gone there to be with his father at the hotel while the formalities are being wrapped up and to oversee the return journey.' #Sridevi (File Pic) pic.twitter.com/nGDqXTc3tM