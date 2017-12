PAK फायरिंग में शहीद हुए जवानों को सेना ने दी श्रद्धांजिल

नई दिल्ली। जम्मू के राजौरी सेक्टर के केरी एलओसी पर पाकिस्तान की ओर से हुई फायरिंग में मेजर सहित शहीद हुए 3 जवान को सेना ने श्रद्धांजलि अर्पित की है। सेना ने कहा कि इन शहीद जवानों का बलिदान हम व्यर्थ नहीं जाने देंगे।

पाकिस्तान की गोलाबारी में सेना के मेजर मोहरकार प्रफुल्ल अंबादास, लांस नायक गुरमेल सिंह, लांस नायक कुलदीप सिंह और सिपाही परगट सिंह जवाबी कार्रवाई में गंभीर रूप से घायल हो गए थे ,जिनकी बाद में मृत्यु हो गई। अभी एक जवान घायल है।

J&K: Visuals of an army officer, and three jawans who lost their lives in ceasefire violation by Pakistan in Keri (120 Infantry Brigade) Batallion Area pic.twitter.com/U8Kc06fuYM