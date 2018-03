आयुष्मान खुराना ने खोले भूमि के कुछ ऐसे राज, जानकर हैरान रह जाएंगे आप

Edited by: Web_team Updated: 07 Mar 2018 | 01:27 PM

मुंबई। बॉलीवुड की अभिनेत्री भूमि पेडनेकर ने ऑफबीट फिल्मों में काम करके दर्शकों के दिलों में अपनी खास जगह बनाई है। हाल ही में वो अपने को-स्टार और करीबी दोस्त आयुष्मान खुराना के साथ नेहा धूपिया के चैट शो में नजर आईं। शो के दौरान आयुष्मान ने उनके बारे में कुछ खुलासे किए हैं, जिनके बारे में जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे। शो का प्रोमो वीडियो भी सोशल मीडिया पर शेयर किया गया है।

