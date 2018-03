अजलान शाह हॉकी: भारत की लगातार दूसरी हार, ऑस्ट्रेलिया ने दी करारी शिकस्त

Edited by: Anuj Updated: 06 Mar 2018 | 07:43 PM

नई दिल्ली। अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट में भारत को लगातार दूसरी हार का सामना करना पड़ा। मंगलवार को खेले गए तीसरे मैच में विश्व की नंबर एक टीम ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 4-2 से हरा दिया। भारतीय टीम का अगला मैच बुधवार को मलेशिया से होगा।

FT. India's attacking intensity goes unrewarded as a barrage of three goals in the second half sees Australia claim victory in this encounter of the 27th Sultan Azlan Shah Cup in Ipoh, Malaysia on 6th March 2018.#IndiaKaGame #INDvAUS #SultanAzlanShahCup pic.twitter.com/dc9M4TrXYO