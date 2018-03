राज्यसभा के लिए BJP ने फाइनल किए चार और नाम

Edited by: Ds_mishra Updated: 11 Mar 2018 | 08:37 PM

नई दिल्ली। देश के 16 राज्यों में 58 राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव होने हैं। वहीं, सभी राजनीतिक पार्टियां अपने उम्मीदवारों की घोषणा करने में लगी हैं। ऐसे में बीजेपी ने भी रविवार को अपने 4 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है।

बता दें कि बीजेपी ने रविवार को डॉ. अनिल जैन, सरोज पांडे, जी.वी.एल नरसिम्हा राव और अनिल बलूनी को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। सुत्रों के अनुसार 46 वर्षीय अनिल जैन मध्य प्रदेश की निवारी सीट से विधायक और पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं।

