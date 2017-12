शपथ से पहले विजय रुपाणी ने पत्नी संग पंचदेव मंदिर में की पूजा

नई दिल्ली। विजय रुपाणी मंगलवार को गुजरात में दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। शपथ से पहले उन्होंने गांधीनगर के पंचदेव मंदिर में पूजा अर्चना की। इस दौरान उनकी पत्नी अंजली भी उनके साथ मौजूद रही।

Vijay Rupani and his wife Anjali visit Panchdev temple in Gandhinagar ahead of swearing-in as #Gujarat chief minister again pic.twitter.com/GFulPCwB9d