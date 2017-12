Bigg Boss 11: इस हफ्ते बेघर होने के लिए ये दो कंटेस्टेंट्स हुए नॉमिनेट?

नई दिल्ली। बिगबॉस में वैसे तो हर बार ही नॉमिनेशन की प्रक्रिया बहुत ही खास होती है, लेकिन इस बार घरवालों को जो नॉमिनेशन के लिए टास्क दिया गया है, वो बहुत दिलसचस्प होने के साथ-साथ बहुत कठिन भी है। इस टास्क का प्रोमो भी जारी कर दिया गया है।

बिग बॉस के इस प्रोमो से साफ है कि आज की नॉमिनेशन प्रक्रिया के लिए होने वाला टास्क लग्जरी बजट टास्क भी है। बता दें कि हिना खान कैप्टन होने की वजह से जबकि विकास गुप्ता स्पेशल पावर की वजह से इस हफ्ते नॉमिनेट नहीं होंगे। ऐसे में शिल्पा शिंदे, लव त्यागी, पुनीश शर्मा, आकाश ददलानी और प्रियांक शर्मा ही टास्क का हिस्सा बने।

बिग बॉस ने घरवालों को टास्क के बारे कहा कि जो भी सही वक्त पर टास्क पूरा नहीं कर पाएगा वो कंटेस्टेंट इस हफ्ते घर से बाहर जाने के लिए नॉमिनेट होगा। टास्क के दौरान बाकी घरवालों को यह जिम्मेदारी दी गई कि वो किसी भी तरह कंटेस्टेंट को टास्क पूरा नहीं करने देंगे।

Iss hafte ke nomination task mein gharwalon ko rakhna hoga waqt par pehra! Tune in tonight at 10:30 PM only on #BB11. #BBSneakPeek pic.twitter.com/HmxRwiK7Vj