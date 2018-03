बिहार उपचुनाव LIVE: महागठबंधन टूटने के बाद नीतीश का पहला टेस्ट, थोड़ी देर में आ सकते हैं नतीजे

Edited by: Priyanka Updated: 14 Mar 2018 | 09:53 AM

पटना। बिहार के अररिया लोकसभा सीट समेत दो विधानसभा सीट भभुआ और जहानाबाद में हुए उपचुनावों के बाद आज वोटों की गिनती शुरू हो गई है। बिहार में पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव पर सभी की निगाहें हैं। यहां पर 11 मार्च को वोट डाले गए थे।

बिहार के अररिया, भभुआ और जहानाबाद विधानसभा सीटों के लिए कराए गए उपचुनाव में क्रमश: 57 फीसदी, 54.03 फीसदी और 50.06 फीसदी मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। बिहार के अररिया में 59 फीसदी वोटिंग हुई, जबकि भाभुआ में 48 फीसदी और जहानाबाद में 49 फीसदी मतदान हुआ।

LIVE UPDATES:

11.58 AM: सपा प्रत्याशी नागेंद्र प्रताप सिंह पटेल 12231 वोटों से आगे चल रहे हैं।

11.52 AM: बिहार के भभुआ विधानसभा सीट पर अभी तक बीजेपी को 16121 मत मिले हैं, वहीं कांग्रेस को 13286 मत मिले हैं। बीजेपी 2835 वोटों से आगे चल रही है।

11.45 AM: बिहार की अररिया लोकसभा सीट पर राजद के सरफराज आलम 1300 वोटों से आगे चल रहे हैं।

11.31 AM: बिहार की अररिया लोकसभा सीट पर बीजेपी के उम्मीदवार प्रदीप सिंह 8979 वोटों से आगे चल रहे हैं।

11.05 AM: बिहार की जहानाबाद विधानसभा सीट पर छठे राउंड की गिनती तक राजद उम्मीदवार कुमार कृष्ण 6127 वोटों से आगे चल रहे हैं।

10.53 AM: बिहार की अररिया लोकसभा सीट से राजद को फिर से बढ़त मिल गई है।

10.48 AM: बिहार की जहानाबाद विधानसभा सीट पर पांचवें राउंड की गिनती तक राजद उम्मीदवार कुमार कृष्ण 4725 वोटों से आगे चल रहे हैं।

10.45 AM: बिहार की अररिया लोकसभा सीट पर बीजेपी उम्मीदवार प्रदीप सिंह 5500 वोटों से आगे चल रहे हैं।

10.23 AM: बिहार की अररिया लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार प्रदीप सिंह 4503 वोटों से आगे चल रहे हैं।

10.12 AM: बिहार की जहानाबाद विधानसभा सीट से RJD उम्मीदवार ने फिर हासिल की बढ़त।

10.09 AM: बिहार की अररिया लोकसभा सीट पर बीजेपी उम्मीदवार प्रदीप सिंह 3780 वोट से आगे चल रहे हैं।

10.01 AM: बिहार की अररिया लोकसभा सीट पर बीजेपी उम्मीदवार प्रदीप सिंह 2300 वोट से आगे चल रहे हैं।

9.59 AM: बिहार की जहानाबाद विधानसभा सीट पर जेडीयू के उम्मीदवार अभिराम शर्मा आगे चल रहे हैं।

9.53 AM: बिहार की भभुआ सीट से बीजेपी की रिंकी रानी 2576 वोटों से आगे चल रही है। दूसरे राउंड तक रिंकी रानी को 6265 वोट और कांग्रेस के शंभू सिंह पटेल को 3688 वोट मिले हैं।

9.41 AM: बिहार की अररिया लोकसभा सीट से राजद उम्मीदवार सरफराज आलम आगे चल रहे हैं।

9.36 AM: बिहार की जहानाबाद विधानसभा सीट से राजद उम्मीदवार कुमार कृष्ण 1341 वोटों से आगे चल रहे हैं।

9.29 AM: बिहार की भभुआ विधानसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार रिंकी रानी 2225 वोटों से आगे चल रही हैं।

9.24 AM: बिहार की अररिया लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार प्रदीप सिंह आगे, पहले राउंड की गिनती पूरी।

8.51 AM: बिहार की अररिया लोकसभा सीट से आरजेडी के सरफराज आलम 2000 वोटों से आगे चल रहे हैं।

8.45 AM: बिहार के जहानाबाद में आरजेडी के कुमार कृष्ण आगे चल रहे हैं।

8.30 AM: बिहार की भभुआ विधानसभा सीट पर बीजेपी को बढ़त, अररिया लोकसभा-जहानाबाद विधानसभा सीट पर आरजेडी को बढ़त।

8.25 AM: बिहार की भभुआ विधानसभा सीट पर बीजेपी को बढ़त।

