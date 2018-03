बिप्लब देब होंगे त्रिपुरा के नए CM, जिष्णु देव वर्मा उपमुख्यमंत्री

Edited by: Shiwani_Singh Updated: 06 Mar 2018 | 01:58 PM

अगरतला। त्रिपुरा में ऐतिहासिक जीत दर्ज कर लेफ्ट का 25 साल का किसा ढहाने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने अपना मुख्यमंत्री चुन लिया है। त्रिपुरा में कमल खिलाने में अहम भूमिका निभाने वाले प्रदेश अध्यक्ष बिप्लब देब नए मुख्यमंत्री होंगे। बता दें कि आज यानी मंगलवार को ही बीजेपी विधायक दल का उन्हें नेता चुना गया है। वहीं, जिष्णु देव वर्मा के उपमुख्यंत्री पद की कमान दी गई है।

आज ही सरकार बनाने का दावा

सूत्रों के हवाले से ख़बर है कि बीजेपी आज ही राज्यपाल के सामने सरकार बनाने का दावा पेश कर सकती है। बीजेपी की तरफ से केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी पर्यवेक्षक के रुप में भेजा गया था। इस प्रतिक्रिया के बाद ही बिप्लब देब को विधायक दल का नेता चुना गया।

9 मार्च को शपथ ग्रहण

बता दें त्रिपुरा की नई सरकार 9 मार्च को स्वामी विवेकानंद मैदान में शपथ लेगी। इस शपथ ग्रहण समारोह में कई बीजेपी राज्यों के मुख्यमंत्री भी हिस्सा ले सकते हैं। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी के भी वहां मौजूद होने की ख़बर है। गौरतलब है कि त्रिपुरा में 59 सीटों के लिए चुनाव हुए, जिनमें से 35 पर बीजेपी और आठ सीटों पर उसके सहयोगी दल इंडीजीनस पीपुल्स फ्रंट ऑफ त्रिपुरा( आईपीएफटी) के उम्मीदवार विजयी हुए हैं।

Congratulations to Shri @BjpBiplab on being appointed as CM of Tripura & Shri Jishnu Dev Varma on being appointed as deputy CM. Tripura will usher into a new era of good governance, development and prosperity for people under their leadership. pic.twitter.com/NVKzeyro6u