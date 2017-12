जन्मदिन विशेष: PM मोदी- राजनाथ सिंह ने वाजपेयी को दी बधाई

नई दिल्ली। पूर्व प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के दमदार छवि के नेता अटल बिहारी वाजपेयी का सोमवार को 93वां जन्मदिन है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने उन्हें जन्मदिन की बधाई दी। इसके साथ ही यूपी में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने भी अटल बिहारी को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी।

PM मोदी ने दी बधाई

पीएम ने ट्विटर पर लिखा है कि प्यारे अटल जी को जन्मदिन पर बहुत-बहुत शुभकामनाएं। उनके नेतृत्व में भारत का विकास हुआ और पूरी दुनिया में हमारा सम्मान बढ़। उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए मेरी प्रार्थना है।

Birthday greetings to our beloved Atal Ji. His phenomenal as well as visionary leadership made India more developed and further raised our prestige at the world stage. I pray for his good health. — Narendra Modi (@narendramodi) December 25, 2017

गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने भी वाजपेयी को बधाई

गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने ट्वीट कर कहा कि अटल के मार्गदर्शन से बहुत कुछ सीखने को मिला। उनकी प्रेरणा से हम लोग लगातार अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ रहे हैं।

Warm birthday wishes to our leader and guide, Shri Atalji. He has been a great source of inspiration to us for many years. 1/2 — Rajnath Singh (@rajnathsingh) December 25, 2016

UP: BJP कार्यकर्ताओं ने भी दी बधाई

उत्तर प्रदेश के बीजेपी कार्यकर्ताओं ने वाजपेयी के अच्छे स्वास्थ्य और लंबी उम्र के लिए प्रार्थना करते हुए बधाई दी।