बॉलीवुड महानायक अमिताभ ने कुछ यूं मनाई होली, ट्विटर पर शेयर की तस्वीरें

मुंबई। होली के मौके पर जहां पूरा देश खुशियों में सराबेर था, वहां भला बॉलीवुड कैसे पीछे रह सकता है। बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन ने भी अपने घर में होली का सेलिब्रेशन किया। उनके यहां होली बड़ी ही सादगी के साथ सेलिब्रेट की गई। उन्होंने ट्विटर पर होली सेलिब्रेशन की कुछ फोटो साझा की है।

अमिताभ बच्चन ने पूरे परिवार सहित देर रात 12 बजे के बाद विधि विधान से पूजा-पाठ करते हुए घर में ही होलिका दहन किया। पत्नी जया बच्चन ने होलिका की पूजा की। इस दौरान बच्चन परिवार की बहू ऐश्वर्या राय बच्चन, पोती आराध्या और उनकी बेटी श्वेता बच्चन भी मौजूद रहीं। अमिताभ बच्चन ने परिवार सहित होलिका दहन की तस्वीरें खुद ट्विटर पोस्ट की है।

T 2730 - the Holika has been burnt and the prayers done .. the 'tilak' colours put .. and the special sweetmeat for the occasion 'gujiya' consumed .. pic.twitter.com/ns5inXLtYS