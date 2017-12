CM योगी ने अंधविश्वास तोड़ नोएडा की धरती पर रखा कदम:PM मोदी

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली मेट्रो की नई मेजेंटा लाइन का उद्घाटन किया। इस दौरान पीएम मोदी के साथ यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल राम नाईक भी मौजूद रहें। पीएम मोदी, सीएम योगी, यूपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्रनाथ पांडे और राज्यपाल रामनईक ने मेट्रो में भी सफर किया।

Noida: PM Narendra Modi onboard #DelhiMetro after inauguration of a stretch of the new Magenta line. The line connects Botanical Garden in Noida with Kalkaji Mandir in Delhi. pic.twitter.com/oEzY4f66wi

Noida: PM Narendra Modi inaugurates a stretch of the new Magenta line of the #DelhiMetro . The line connects Botanical Garden in Noida with Kalkaji Mandir in Delhi. pic.twitter.com/d1K7l1URmM

इसके बाद पीएम मोदी और सीएम योगी ने एमिटी यूनिवर्सिटी में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान इन्होंने सबसे पहले क्रिसमस की बधाई दी। उन्होंने कहा कि मेट्रो से प्रदुषण में भी कमी आएगी। वहीं सीएम योगी ने भी जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि नोएडा और ग्रेटर नोएडा चारागाह बन चुके थे।

बता दें कि आज जिस मेट्रो लाइन का उद्घाटन हुआ है ये लाइन नोएडा के बोटैनिकल गार्डन को दक्षिण दिल्ली के कालकाजी मंदिर से जोड़ेगी। इस मेट्रो लाइन पर कुल 9 स्टेशन आएंगे।

पीएम मोदी का संबोधन

पीएम मोदी ने कहा, "मैं अपने राज्य में आया हूं। यूपी ने मुझे गोद लिया है और वाराणसी ने मुझे सांसद बनाया है।" मेट्रो पर बात करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि पेट्रोल बचाने के लिए ये समय की मांग है, इससे प्रदुषण भी कम होगा। इसके साथ ही पीएम मोदी ने कहा कि सरकार यातायात प्रणाली सुधारना चाहती है। उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य 2022 यातायात घटाने का है।

सीएम योगी का संबोधन

सीएम योगी ने संबोधन के दौरान कहा कि नोएडा और ग्रेटर नोएडा चारागाह बन चुके थे। अब 12 साल बाद यहां विकास होगा। इसके साथ ही उन्होंने सरकार की उपलब्धि गिनाते हुए कहा कि यूपी के सभी जिलों में बिजली मिल रही है। सीएम योगी ने कहा कि पीएम मोदी का किसी भी राज्य में आना सौभाग्य की बात होती है, ये विकास के लिए प्रेरित करते हैं। उन्होंने मजेंटा लाइन के उद्घाटन के लिए पीएम मोदी को धन्यवाद दिया।

बीते दिन रविवार को पीएम मोदी ने ट्वीट के जरिए कहा, 'यह नई लाइन एक और उदाहरण है कि हम कैसे शहरी परिवहन का आधुनिकीकरण कर रहे हैं। मैं भी कल (सोमवार) मेट्रो में सफर करूंगा। इस साल मुझे कोच्चि और हैदराबाद मेट्रो का उद्घाटन करने और उसमें सफर करने का अवसर प्राप्त हुआ।'

This new line of the Delhi Metro is yet another example of how we are modernising urban transportation. I will also travel on the Metro tomorrow. This year I have had the opportunity to inaugurate and travel in the Kochi as well as Hyderabad Metro. https://t.co/E41dHn1y68