छत्तीसगढ़: तेलंगाना और छत्तीसगढ़ पुलिस ने जॉइंट ऑपरेशन में 10 नक्सलियों को मार गिराया

02 Mar 2018

नई दिल्ली। छत्तीसगढ़ के बीजापुर के नक्सल प्रभावित पुजारी कांकेर इलाके में तेलंगाना पुलिस और छत्तीसगढ़ पुलिस ने जॉइंट ऑपरेशन में 10 नक्सलियों को मार गिराया। नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षाबलों की यह बड़ी कामयाबी है। इस ऑपरेशन में एक पुलिसकर्मी भी घायल हुआ है।

#UPDATE 10 naxals were killed in a joint operation by Telangana Police and Chhattisgarh Police in Pujari Kanker in Bijapur district. 1 policeman injured