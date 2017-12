धूमधाम से मनाया जा रहा हैं क्रिसमस डे, PM-राष्ट्रपति ने दी बधाई

नई दिल्ली। क्रिसमस का त्योहार दुनियाभर में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। वैसे तो ये ईसाई समुदाय का त्योहार माना जाता है, लेकिन इसे सभी संप्रदाय के लोग बड़े उल्लास के साथ मनाते हैं। 25 दिसंबर को मनाया जाने वाला यह त्योहार क्रिसमस भगवान ईसा मसीह के जन्मदिवस के रूप में मनाया जाता है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्रिसमस के अवसर पर देश को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि ईसा मसीह की शिक्षाएं हम सभी को प्रेरित करती हैं।

Wishing everyone a Merry Christmas. We remember the noble teachings of Lord Christ. pic.twitter.com/Bi9XQUUoPP

वहीं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी देशवासियों को क्रिसमस की बधाई दी।

Merry Christmas to all fellow citizens, especially our Christian brothers and sisters. May the festival bring happiness to our families and our shared society #PresidentKovind