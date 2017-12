दबंग 3 से सोनाक्षी OUT, सलमान के साथ रोमांस फरमाएगी 'नागिन'!

नई दिल्ली। छोटे पर्दे पर नागिन बनकर फेमस हुई एक्ट्रेस मौनी रॉय जल्द ही सलमान खान के साथ दबंग 3 में नजर आने वाली है। जी हां, ऐसी खबरें आ रही है कि दबंग 3 में सोनाक्षी जगह इस बार सलमान के साथ मौनी रॉय रोमांस करती नजर आएंगी।

बता दें कि पिछले काफी समय से मौनी को सलमान के साथ देखा जाता रहा है। बिग बॉस 11 के प्रोमों में भी मौनी रॉय नज़र आईं थीं। इनकी जोड़ी को छोटे पर्दे पर तो काफी पसंद किया गया है। अब ऐसा लग रहा है कि जल्द ही ये जोड़ी बड़े पर्दे पर नज़र आने वाली है।

आपको बता दें कि मौनी राय फिल्म 'गोल्ड' से बड़े पर्दे पर डेब्यू करने जा रही हैं। इस फिल्म में उनके साथ अक्षय कुमार हैं। हाल ही में इस फिल्म की शूटिंग खत्म होने की खुशी में एक पार्टी रखी गई थी जिसकी तस्वीरें मौनी ने अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट की थी।

