दिल्ली: कनॉट प्लेस में चली ताबड़तोड़ गोलियां, 1 घायल

नई दिल्ली। देश की राजधानी दिल्ली के पॉश एरिया कनॉट प्लेस में दिनदहाड़े एक शख्स को लूट का विरोध करने पर गोली मार दी। घायल शख्स को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालात नाजुक बताई जा रही है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

Delhi: Incident of firing reported after a robbery call in Connaught Place's A-block (Inner circle); More details awaited.