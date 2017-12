विरूष्का के रिसेप्शन में महफिल लूट ले गए धोनी

मुंबई। टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली और बॉलीवुड एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा की शादी के बाद अपना दूसरा रिसेप्शन मायानगरी मुंबई के फंक्शन लोअर परेल स्थित सेंट रेजिस होटल में हो रहा था। इस खास मौके पर बॉलीवुड, क्रिकेट और कॉर्पोरेट जगत के दिग्गज पहुंचे थे।

अपने दूसरे रिसेप्शन में विराट और अनुष्का शर्मा ने ब्लू-गोल्डन कलर का कॉम्बिनेशन पहना हुआ था। जिसमें वे कॉफी खुबसूरत नजर आ रहे थे, लेकिन जैसे ही इनके रिसेप्शन में भारत के पूर्व कप्तान महेन्द्र सिंह धोनी ने अपने फैमली के साथ प्रवेश किया तो सभी की नजरें थोड़ी देर के लिए इस जोड़ी को निहारती रही।

[EXCLUSIVE VIDEO] @msdhoni makes his way to the #VirushkaReception along with @SaakshiSRawat & Ziva. ❤️ #MSDhoniUniverse pic.twitter.com/FG72cwn07v