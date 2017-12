धोनी के 'हेलीकॉप्टर शॉट' का फैन है WWE का ये बड़ा रेस्लर

नई दिल्ली। WWE में बड़े-बड़े पहलवानों को धूल चटाने वाले 'द रॉक' उर्फ ड्वेन जॉनसन अब क्रिकेट में हाथ आजमाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें क्रिकेट बेहद पसंद है और वह एक दिन इस खेल पर अपने हाथ आजमाना चाहते हैं।

बता दें कि हाल ही में टीम इंडिया और श्रीलंका के बीच मुंबई टी-20 मैच के दौरान जॉनसन का एक वीडियो सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा था कि मेरा मानना है कि क्रिकेट के खेल में हाथ आजमाना चाहिए।

ड्वेन जॉनसन ने कहा था कि मैं बहुत आभारी हूं कि भारत में मेरे लाखों फैंस हैं, जिन्होंने मुझे अलग-अलग रोल में देखा है। एक स्पोर्ट्स चैनल के शो में जॉनसन को वीडियो देखकर क्रिकेट से संबंधित कुछ सिग्नल और बैट्समैन द्वारा लगाए गए शॉट्स को पहचानना था।

.@TheRock's in a never-seen-before avatar for the millions of ? fans! Check out what he's cooking & catch Jumanji in cinemas. @SonyPicsIndia pic.twitter.com/rZRG61XWgM