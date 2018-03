गोरखपुर लोकसभा उपचुनाव: CM योगी आदित्यनाथ ने मानी हार, SP को दी बधाई

Edited by: Priyanka Updated: 14 Mar 2018 | 08:20 AM

गोरखपुर। यूपी की गोरखपुर लोकसभा सीट पर हुए उपचुनाव के परिणाम ने पूरे देश को हिला कर रख दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में अपनी हार मान ली है। उन्होनें अपनी हार मानते हुए सपा और बसपा को जीत की बधाई दी है।हार के बाद यूपी सीएम योगी कहा, ''हम इस गठबंधन को समझने में फेल रहे, जिसका एक कारण अतिआत्मविश्वास भी है। दोनों चुनाव हमारे लिए एक सबक है, इसकी समीक्षा की काफी जरूरत है। योगी ने कहा कि इस फैसले को स्वीकार करते हैं।''

बता दें कि गोरखपुर में सपा के प्रवीण निषाद, भाजपा उम्मीदवार उपेंद्र दत्त शुक्ला से 22,954 वोटों से आगे चल रहे हैं। ये आंकडे सपा की जीत को साफ कर रहे हैं। गोरखपुर लोकसभा सीट पर हुए उपचुनाव में 47.4 फीसदी मतदान हुआ, जबकि 2014 के लोकसभा चुनाव में 54.64 फीसदी वोट पड़े थे। जो कि पिछली बार से 7.24 प्रतिशत वोट कम है। गोरखपुर सीट के लिए उम्मीदवार मैदान में हैं।

गोरखपुर, फूलपुर और बिहार की अररिया समेत दो विधानसभा सीटों पर वोटों की गिनती शुरू हो गई है। कुछ ही देर में शुरुआती रुझान आने भी शुरू हो जाएंगे। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य की साख दांव पर है। वहीं बिहार में पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव पर सभी की निगाहें हैं। सभी सीटों पर 11 मार्च को वोट डाले गए थे।

05.38 PM: नतीजों के बाद समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव ने पार्टी नेताओं की बैठक बुलाई है। अखिलेश ने सभी विधायकों को बुलाया है। अखिलेश इस बैठक में राज्यसभा चुनावों को लेकर रणनीति बनाएंगे।

05.36 PM: योगी ने स्वीकारी अपनी हार।

05.24 PM: उत्तर प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष महेंद्र नाथ पांडेय ने कहा कि मतदान कम होने के कारण दोनों सीटों के रिजल्ट पर असर पड़ा है। हम इन नतीजों की समीक्षा करेंगे।

05.19 PM: गोरखपुर में 29 राउंड की गिनती पूरी, सपा 24723 वोटों से आगे चल रही है। सपा को अभी तक 435529, BJP को 410806 वोट मिले हैं।

05.17 PM: गोरखपुर में 28 राउंड की गिनती पूरी, सपा 22617 वोटों से आगे चल रही है। सपा को अभी तक 421117, BJP को 398500 वोट मिले हैं।

04.57 PM: गोरखपुर में 27 राउंड की गिनती पूरी, सपा 21117 वोटों से आगे चल रही है। सपा को अभी तक 405870, BJP को 384753 वोट मिले हैं।

04.39 PM: समाजवादी पार्टी के नेता राम गोविंद चौधरी ने नतीजे सामने आने के बाद बसपा प्रमुख मायावती से मुलाकात की।

04.34 PM: उपचुनावों के नतीजों पर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने ट्वीट। उन्होंने लिखा कि नतीजों से स्पष्ट है कि लोगों के बीच में बीजेपी के प्रति क्रोध है, इसलिए गैरभाजपाई उम्मीदवार को वोट दिया जा रहा है। राहुल ने लिखा कि कांग्रेस यूपी में नवनिर्माण के लिए तत्पर है, ये रातो रात नहीं होगा।

04.09 PM: गोरखपुर में 25वें राउंड की गिनती पूरी हुई। बीजेपी को अभी तक 354192, सपा को 377142 वोट मिले। सपा 22950 वोटों से आगे चल रही है। पिछले तीन राउंड में लगातार वोटों का अंतर घटा है।

03.56 PM: गोरखपुर में 24वें राउंड की गिनती पूरी। बीजेपी को अभी तक 338779 वोट मिले, सपा को 363272 वोट मिले। सपा 24493 वोटों से आगे।

03.52 PM: गोरखपुर में 22वें राउंड सपा 25870 वोटों से आगे। सपा को अभी तक 334463, बीजेपी को 308593 वोट मिले।

03.14 PM: गोरखपुर में 20वें राउंड के बाद सपा 28358 वोटों से आगे. बीजेपी को 279369 वोट, सपा को 307727 वोट मिले।

03.01 PM: गोरखपुर में 19वें राउंड की गिनती पूरी। बीजेपी करीब 29000 वोटों से पिछड़ गई है। अभी तक बीजेपी को 264416, सपा 293153 वोट मिले।

02.45 PM: गोरखपुर में 18वें राउंड की गिनती के बाद बीजेपी को 250239, सपा को 278611 वोट मिले। सपा 28372 वोटों से आगे चल रही है।

02.19 PM: गोरखपुर में 18वें राउंड में सपा को मिली 28000 वोटों की बढ़त।

02.17 PM: गोरखपुर में समाजवादी पार्टी 24569 वोटों से आगे चल रही है। सपा को अभी तक 244986, बीजेपी को 220417 वोट मिले।

02.05 PM: गोरखपुर में 15 राउंड की गिनती पूरी। सपा को 229622, बीजेपी को 206492, कांग्रेस को 9742 वोट मिले। समाजवादी पार्टी 23130 वोटों से आगे चल रही है।

01.55 PM: गोरखपुर में वोटों की जानकारी देरी से साझा करने पर चुनाव आयोग ने डीएम से रिपोर्ट मांगी है।

01.40 PM: गोरखपुर लोकसभा सीट पर सपा 19201 वोटों से आगे। बीजेपी को 192860 और सपा को 212061 वोट मिले।

01.34 PM: गोरखपुर लोकसभा सीट पर सपा 14937 वोटों से आगे। बीजेपी को 179823 और सपा को 194760 वोट मिले।

01.25 PM: बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह दिल्ली में पार्टी मुख्यालय पहुंचे।

01.23 PM: गोरखपुर में सपा उम्मीदवार प्रवीण निषाद को 12वें राउंड तक की गिनती तक 180155 और बीजेपी के उम्मीदवार उपेंद्र पटेल को 165487 वोट मिले हैं। सपा को अभी तक 14668 वोटों की बढ़त मिली है।

01.06 PM: योगी के गढ़ गोरखपुर में बीजेपी बुरी तरह से पिछड़ी। समाजवादी पार्टी के नागेंद्र पटेल करीब 14648 वोटों से आगे चल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी - 120917 वोट, समाजवादी पार्टी- 135565 वोट, कांग्रेस- 5442 वोट

12.47 PM: गोरखपुर में आठ राउंड की गिनती पूरी, समाजवादी पार्टी करीब 10598 वोटों से आगे चल रही है। 8वें राउंड के बाद बीजेपी को 108829 और समाजवादी पार्टी को 119427 वोट मिले हैं।

12.45 PM: बिहार के भभुआ विधानसभा सीट पर 11वें राउंड के बाद बीजेपी 6523 वोटों से आगे। अभी तक बीजेपी को 30755 वोट और कांग्रेस को 24232 वोट मिल चुके हैं।

12.39 PM: गोरखपुर में 6 राउंड की गिनती पूरी होने तक सपा उम्मीदवार को प्रवीण निषाद को 89950, बीजेपी के उपेंद्र शुक्ल को 82811 वोट मिले।

12.32 PM: गोरखपुर में 6 राउंड पूरे होने के बाद समाजवादी पार्टी की बड़ी बढ़त, सपा उम्मीदवार करीब 7139 वोटों से आगे चल रहे हैं।

12.19 PM: गोरखपुर में पांचवें राउंड की गिनती के बाद भी समाजवादी पार्टी आगे चल रही है। समाजवादी पार्टी करीब 4060 वोटों से आगे चल रहे हैं।

12.02 PM: गोरखपुर में चौथे राउंड में भी समाजवादी पार्टी आगे चल रही है। समाजवादी पार्टी को अभी तक 59907 और भारतीय जनता पार्टी को 56945 वोट मिले।

12.01 PM: गोरखपुर में वोटों की जानकारी ना देने के मसले पर उत्तर प्रदेश विधानसभा में हंगामा।

11.36 AM: उत्तर प्रदेश उपचुनाव में बड़ा उलटफेर सामने आया है। गोरखपुर और फूलपुर में समाजवादी पार्टी आगे चल रही है। तीसरे राउंड का फैसला आने तक समाजवादी पार्टी 1523 वोटों से आगे चल रही है। समाजवादी पार्टी को तीसरे राउंड तक 44979 और बीजेपी को 43456 वोट मिले हैं।

11.11 AM: गोरखपुर में आठवें राउंड की गिनती चल रही है, लेकिन अभी तक पहले राउंड के ही आंकड़ें बताएं गए हैं। मीडियाकर्मियों को सूचना नहीं दी जा रही है। खुद डीएम वहां पर मौजूद हैं।

11.07 AM: गोरखपुर में बीजेपी उम्मीदवार उपेंद्र शुक्ला को अभी तक 15577 वोट मिले हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवीण निषाद को 13911 वोट मिले हैं।

10.39 AM: समाजवादी पार्टी नेता रामगोपाल यादव ने कहा कि अगर किसी भी तरह की बेईमानी नहीं होती है तो हम गोरखपुर में भी जीत सकते हैं।

9.01 AM: गोरखपुर में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ईवीएम पर सवाल उठाए। सपा प्रत्याशी प्रवीण निषाद ने कहा कि हमारे कार्यकर्ताओं को वहां से बाहर निकाला गया।

8.40 AM: शुरुआती रुझान आने शुरू, BJP 1350 वोटों से आगे।

8.37 AM: गोरखपुर लोकसभा सीट पर बीजेपी के उपेंद्र शुक्ल 11500 वोटों से आगे चल रहे हैं। अभी पहले राउंड की ही गिनती हुई है, कुल 34 राउंड की गिनती होनी है।

8.30 AM: उत्तर प्रदेश की गोरखपुर लोकसभा सीट पर बीजेपी को बढ़त।

8.20 AM: बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि चाहे सभी पार्टियां एक हो जाए, लेकिन बीजेपी ही चुनाव जीतेगी।

8.15 AM: गोरखपुर सीट पर बीजेपी आगे।

8.14 AM: शुरुआती रुझान आने शुरू, गोरखपुर-फूलपुर में BJP आगे, अररिया में RJD को बढ़त।

8.00 AM: गोरखपुर, फूलपुर, अररिया, भभुआ, जहानाबाद में वोटों की गिनती शुरू।

