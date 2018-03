गोरखपुर लोकसभा उपचुनाव LIVE: आज होगा फैसला, सबकी नजर नतीजों पर

Edited by: Priyanka Updated: 14 Mar 2018 | 08:20 AM

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की दो सीटों पर रविवार को हुए वोटिंग पर पूरे देश की निगाहें हैं। गोरखपुर लोकसभा सीट पर तो बीजेपी अपनी जीत तय मानकर चल रही है क्योंकि ये सीएम योगी की कर्मभूमि है, लेकिन कम वोटिंग होने के कारण पार्टी के इस विश्वास पर संशय पैदा कर दिया है।

गोरखपुर लोकसभा सीट पर हुए उपचुनाव में 47.4 फीसदी मतदान हुआ, जबकि 2014 के लोकसभा चुनाव में 54.64 फीसदी वोट पड़े थे। जो कि पिछली बार से 7.24 प्रतिशत वोट कम है। गोरखपुर सीट के लिए उम्मीदवार मैदान में हैं।

गोरखपुर, फूलपुर और बिहार की अररिया समेत दो विधानसभा सीटों पर वोटों की गिनती शुरू हो गई है। कुछ ही देर में शुरुआती रुझान आने भी शुरू हो जाएंगे। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य की साख दांव पर है। वहीं बिहार में पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव पर सभी की निगाहें हैं। सभी सीटों पर 11 मार्च को वोट डाले गए थे।

LIVE UPDATES:

8.15 AM: गोरखपुर सीट पर बीजेपी आगे।

8.14 AM: शुरुआती रुझान आने शुरू, गोरखपुर-फूलपुर में BJP आगे, अररिया में RJD को बढ़त।

8.00 AM: गोरखपुर, फूलपुर, अररिया, भभुआ, जहानाबाद में वोटों की गिनती शुरू।

#Bihar: Counting for #Araria Lok Sabha by-poll to begin at 8 am, visuals of preparation from a counting centre. pic.twitter.com/eTNrqM2RN7