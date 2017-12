गुजरात: साधु संतों ने लिया शपथ समारोह में हिस्सा, PM मोदी से भी मिले

नई दिल्ली। गुजरात में बीजेपी ने लगातार छठवीं बार सरकार बनाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शपथ समारोह में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने अहमदाबाद एयरपोर्ट से समारोह स्थल का रोड़ शो किया। पूरे रास्ते में कई रंगारंग कार्यक्रम हुए।

कार्यक्रम स्थल पर कई साधु संत भी पहुंचे थे। उनके बैठने की व्यवस्था अलग से की गई थी। पीएम मोदी सभी साधु संतों से गर्मजोशी के साथ मिले। इस दौरान साधु संत ने भी बड़े आदर भाव के साथ पीएम मोदी का स्वागत किया।

Gandhinagar: Prime Minister Narendra Modi arrives for swearing in ceremony of CM elect Vijay Rupani and others pic.twitter.com/zmYJwsEuNc