हरियाणाः छात्र ने कॉलेज में घुसकर प्रोफेसर को गोलियों से भूना, मौत

नई दिल्ली। हरियाणा के सोनीपत से एक बेहद दिलदहलादेने वाला मामला सामने आया है,जहां एक बेखौफ छात्र ने कॉलेज के स्टाफ रुम में घुसकर प्रोफेसर को गोलियों से भून डाला। घटना को अंजाम देकर आरोपी छात्र मौके से फरार हो गया। पुलिस मामले की जांच में जुटी है।

बता दें कि पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। रिपोर्ट आने पर ही पता चलेगा कि उन्हें कितनी गोलियां लगीं। फिलहाल प्रत्यक्षदर्शियों से पूछताछ की जा रही है। मामला रंजिश का बताया जा रहा है।

Haryana: A student shot at a lecturer in a college in Sonipat district's Kharkhoda; Student yet to be identified, police investigation on.