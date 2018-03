होलिका दहन: फूंका जाएगा नीरव मोदी का 50 फीट ऊंचा पुतला

Edited by: Kavya_Mishra Updated: 01 Mar 2018 | 12:38 PM

नई दिल्ली। पूरे देश में एक आवाज गुज़ने लगी है, बुरा न मानो होली है और लोग होली को अपने अपने तरीके से मनाने के लिए उत्साहित है। इस बार मुंबई के वर्ली इलाके में खास 'होलिका दहन' करने की ख़बर आ रही है। बता दें, मुंबई के वर्ली इलाके में नीरव मोदी का पुतला बनाया गया है, जिसकी ऊंचाई करीब 50 फीट है।

इस पुतले पर 'PNB घोटाला डायमंड किंग' लिखा है और इस पुतले को होलिका दहन पर जलाया जाएगा। गौरतलब है कि पीएनबी स्कैम के मुख्य आरोपी नीरव मोदी के प्रति देश भर में गुस्सा है। बता दें, नीरव मोदी पर 12700 करोड़ रुपए फ्रॉड करने का आरोप है।

#Mumbai: #NiravModi's effigy to be burnt as a part of 'Holika Dahan' ritual at BDD Chawl in Worli area. The structure, which is more than 50-feet high, has been conceptualized by the residents. "Holika Dahan' signifies victory of good over evil. #Holi2018 pic.twitter.com/BxpGByEyNB