INDvsSL: कोलंबो में तेज बारिश, कवर्स लगाए गए, टॉस में देरी

Edited by: Anuj Updated: 12 Mar 2018 | 06:33 PM

नई दिल्ली। तीन देशों के बीच खेली जा रही ट्राई सीरीज का चौथा मैच भारत और श्रीलंका के बीच कोलंबो के प्रेमदासा स्टेडियम में खेला जाएगा। कोलंबो में रुक-रुक कर बारिश हो रही है, जिस कारण टॉस होने में देरी होगी।

बता दें कि इस मैच में बारिश ने खलल डाल दिया है।बारिश के कारण टॉस समय पर नहीं हो सका। मैच के शुरू होने से पहले बारिश आ गई थी, हालांकि कुछ देर बाद बारिश रुकी और मैदान से कुछ कवर्स हटाए गए, लेकिन थोड़ी ही देर बाद बारिश ने फिर दस्तक दी और मैच शुरू नहीं हो सका।

Under a slight cloud cover and under wraps at the moment the R Premadasa stadium. Stay tuned for further updates as we await a weather check #TeamIndia pic.twitter.com/8TQrCJhAjB