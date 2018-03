राष्ट्रपति भवन पहुंचे जॉर्डन किंग, रामनाथ कोविंद ने गर्मजोशी के साथ किया स्वागत

Edited by: PoojaDevi Updated: 01 Mar 2018 | 11:42 AM

नई दिल्ली। जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला द्वितीय बिन अल-हुसैन तीन दिवसीय भारत की राजकीय यात्रा पर है। जॉर्डन किंग राष्ट्रपति हाउस पहुंच चुके हैं। यहां राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत दिया। बता दें कि आज जॉर्डन किंग और पीएम मोदी के बीच ऑफिशियल बैठक हैदराबाद हाउस में होगी।

बता दें कि जॉर्डन किंग अब्दुल्ला द्वितीय ने दिल्ली पहुंचकर राजघाट में महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। किंग अब्दुल्ला ने इस दौरान कहा, 'मैं भारत की अपनी दूसरी आधिकारिक यात्रा पर हूं और यहां होने के लिए मुझे वास्तव में सम्मानित किया गया है।'

विदेश मंत्रालय के अनुसार, गुरुवार को किंग अब्दुल्ला द्वितीय और नरेंद्र मोदी के बीच आतंकवाद के खिलाफ कदम उठाने और दोनों देशों के बीच रिश्तों को मजबूती देने पर बात होगी। इस दौरान रक्षा समेत कई अहम करार हो सकते हैं। किंग अब्दुल्ला द्वितीय गुरुवार को इंडियन इस्लामिक सेंटर की ओर से विज्ञान भवन में आयोजित प्रोग्राम में व्याख्यान दिया।

