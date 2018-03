नए शो से पहले सामने आई कपिल की नई वैनिटी की तस्वीर, देखकर मुंह से निकल जाएगा O..M..G!

Edited by: PoojaDevi Updated: 03 Mar 2018 | 02:42 PM

मुंबई। कॉमेडी किंग कहे जाने वाले कपिल शर्मा इन दिनों अपने नए शो के प्रमोशन में बिजी हैं। इस शो से वो लगभग 6 महीने बाद छोटे पर्दे पर वापसी करने जा रहे हैं। बता दें कि नए शो के साथ ही कपिल के लिए नई वैनिटी वैन भी ली गई है। कपिल की इस नई वैनिटी वैन को दिलीप छाबड़िया ने तैयार की है।

हॉलीवुड मूवी में दिखाई जाने वाली वैनिटी की तरह है कपिल की ये फिल्म

कपिल की नई वैनिटी का लुक हॉलीवुड मूवी में दिखाए जाने वाली सुपर व्हीकल के जैसी नजर आ रही है। अपनी नई वैनिटी कार की तस्वीर को खुद कपिल ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया है। कपिल ने फोटोज को शेयर करते हुए कैप्शन लिखा, ''शुक्रिया डीसी इस शानदार वैनिटी कार के लिए, नया शो, नई कार।''

Thank u mr DC for this wonderful vanity.. new show .. new van .. ? pic.twitter.com/OmAHc5GiL1