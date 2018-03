कर्नाटक: लोकायुक्त पर ऑफिस के अंदर हमला, शिकायतकर्ता ने चाकू से गोदा, गिरफ्तार

Edited by: Shivani Updated: 07 Mar 2018 | 03:42 PM

बेंगलुरू। कर्नाटक के लोकायुक्त विश्‍वनाथ शेट्टी पर चाकू से हमला करने की घटना सामने आई है। उनके कार्यालय के अंदर किसी ने उन पर हमला कर दिया। इस घटना के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। राज्य के गृहमंत्री रामलिंगा रेड्डी ने बताया कि विश्‍वनाथ शेट्टी अब ख़तरे से बाहर हैं। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।

शिकायतकर्ता ने किया हमला

मिली जानकारी के अनुसार, जिस वक्त विश्‍वनाथ अपने ऑफिस में थे, तब उन पर हमला हुआ। ये हमला एक शिकायतकर्ता ने किया है। वह ऑफिस के बाहर शिकायतकर्ताओं के साथ खड़ा था। वह शेट्टी से मिलने के लिए आया था।

लोकायुक्त की हालत स्थिर

लोकायुक्‍त विश्‍वनाथ शेट्टी को इस घटना के बाद अस्‍पताल में भर्ती कराया गया था। अब वह ख़तरे से बाहर है। विश्वनाथ से मिलने के लिए राज्य के सीएम सिद्धारमैया भी गए।

Karnataka Chief Minister Siddaramaiah at Bengaluru's Mallya Hospital to meet Lokayukta Justice Vishwanath Shetty who was stabbed by a man at his office. pic.twitter.com/5TdZFGH9rr