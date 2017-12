LIVE: अरुणाचल-UP में BJP ने जीती सीट, प. बंगाल में TMC ने दर्ज की जीत

नई दिल्ली। देश के 4 राज्यों की 5 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजे आज आ रहे हैं। इनमें सबसे चर्चित तमिलनाडु की आरके नगर विधानसभा सीट पर सबकी नजरें टिकी हैं। वोटों की गिनती सुबह 8 बजे से शुरू हो गई है।

आरकेनगर सीट पर मुख्य मुकाबला सत्तारूढ़ एआईएडीएमके के ई. मधुसूदनन, मुख्य विपक्षी दल डीएमके के एन. मरुथु गणेश और एआईएडीएमके से निकाले जाने वाले नेता टीटीवी दिनाकरण के बीच माना जा रहा है।

लाइव अपडेट

-18 राउंड की गिनती के बाद दिनाकरण 86,474 के साथ आगे चल रहे हैं। वहीं ई मधसूदनन 47118 वोटों के साथ दूसरे स्थान पर हैं और डीएमके के मरुथु गणेश 24075 वोटों के साथ तीसरे स्थान पर चल रहे हैं।

-तमिलनाडु के आरके नगर सीट के लिए 13वें राउंड की काउंटिंग के बाद टीटीवी दिनाकरण 64,627 वोटों से आगे चल रहे हैं। एआईएडीएमके प्रत्याशी ई. मधुसूदनन 33,446 वोट के साथ दूसरे नंबर पर हैं। डीएमके उम्मीदवार मुरुथू गणेश 17,111 वोटों के साथ तीसरे स्थान पर हैं।

-तमिलनाडु के आरके नगर सीट पर चल रही काउंटिंग के ताजा रुझानों में दिनाकरण अब 69,327 वोटों से आगे चल रहे हैं। वहीं, एआईएडीएमके प्रत्याशी ई. मधुसूदनन 36,147 वोट के साथ दूसरे नंबर पर हैं। जबकि डीएमके उम्मीदवार मुरुथू गणेश 18,338 वोटों के साथ तीसरे स्थान पर हैं।

-उत्तर प्रदेश की सिकंदरा विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में बीजेपी ने जीत दर्ज की है। बीजेपी उम्मीदवार अजीत पाल सिंह ने सपा प्रत्याशी सीमा सचान को हरा दिया है।

- अरुणाचल प्रदेश की दोनों सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की है।

-यूपी की सिकंदरा सीट पर 18वें राउंड की काउंटिंग के बाद बीजेपी उम्मीदवार अजीत पाल 46165 वोटों से बढ़त बनाए हुए हैं। सीमा सचान (सपा) 38386 वोटों के साथ दूसरे और प्रभारकर पांडेय (कांग्रेस) 12195 वोटों के साथ तीसरे नंबर पर हैं।

-तमिलनाडु के आरके नगर सीट पर चल रही काउंटिंग के ताजा रुझानों में अब टीटीवी दिनाकरण 39,548 वोटों से आगे चल रहे हैं। वहीं, एआईएडीएमके प्रत्याशी ई. मधुसूदनन 19,525 वोट के साथ दूसरे नंबर पर हैं। डीएमके उम्मीदवार मुरुथू गणेश 10,292 वोटों के साथ तीसरे स्थान पर हैं।

-उत्तर प्रदेश की सिकंदरा विधानसभा सीट पर बीजेपी उम्मीदवार 24,823 वोटों के साथ बढ़त बनाए हुए हैं। वहीं सपा उम्मीदवार 23,011 वोटों के साथ दूसरे नंबर पर हैं।

-तमिलनाडु के आरके नगर सीट पर टीटीवी दिनाकरण 29,257 वोटों से आगे चल रहे हैं। एआईएडीएमके प्रत्याशी ई. मधुसूदनन 14,854 वोट के साथ दूसरे नंबर पर हैं। डीएमके उम्मीदवार मुरुथू गणेश 7,750 वोटों के साथ तीसरे स्थान पर हैं।

-पश्चिम बंगाल के सबांग विधानसभा सीट के लिए की गीता भूइयां ने 1,06,179 वोटों से जीत हासिल की है।

-अरुणाचल प्रदेश की लीकाबली विधानसभा सीट पर उपचुनाव में बीजेपी ने जीत दर्ज की है। बीजेपी उम्मीदवार कार्दो निगोइर को 2,908 वोटों से जीत हासिल हुई है।

-यूपी के सिकंदरा सीट पर बीजेपी उम्मीदवार 19,879 वोटों आगे चल रहे हैं। 18,560 वोटों के साथ सपा के उम्मीदवार दूसरे नंबर पर और 3,943 वोटों के साथ कांग्रेस प्रत्याशी तीसरे नंबर पर हैं।

-गृह राज्यमंत्री किरण रिजिजू ने अरुणाचल प्रदेश के लीकाबली सीट पर बीजेपी की जीत की बधाई दी है।

-बीजेपी नेता सुब्रमण्‍यम स्‍वामी ने आरके नगर उपचुनाव मतगणना को लेकर ट्वीट करते हुए लिखा- 'टीटीवी दिनाकरण ने शायद चुनाव जीत लिया है।'

Dinakaran seems to have won the R K Nagar election caused by JJ death. I expect to see the two ADMK factions now to unite for 2019 LS poll