सरकार और किसानों के बीच बनी सहमति, आंदोलन खत्म करने का अन्नदाताओं ने दिया आश्वासन

नई दिल्ली। देश के किसान सरकार से दो-दो हाथ करने की पूरी तैयारी में दिखे, तभी तो खेती-बाड़ी छोड़कर लगभग 40 हजार किसान करीब 200 किलोमीटर की पैदल यात्रा कर आज नासिक से मुंबई पहुंचे। इन किसानों का इरादा मुंबई के आजाद मैदान में पूर्ण कर्ज माफी को लेकर आंदोलन करना था। मोर्चा निकाले इन किसानों ने यहां से विधानसभा को भी घेरने की पूरी तैयारी कर ली थी।

CM फडणवीस ने किसानों के साथ की बैठक

इस सब के बीच सीएम फडणवीस ने किसानों को बातचीत का न्योता दिया, जिसके बाद मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में विधानसभा के अंदर सभी दलों के नेता मौजूद रहे और उन्होंने किसानों के प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक की।

जरूरी तथ्य

* बैठक के बाद फडणवीस सरकार और किसानों में सहमति बनी, किसानों ने आंदोलन खत्म करने का आश्वासन दिया।

* तीन घंटे तक चली सरकार और किसानों के बीच बैठक।

* किसानों और सरकार के बीच चल रही बैठक खत्म, सरकार ने फॉरेस्ट लैंड पर 6 महीने के भीतर निर्णय लेने का भरोसा दिया है। मंत्रियों का एक समूह इस मामले को देखेगा।

* अब मुख्यमंत्री फडणवीस की अध्यक्षता में विधानसभा के अंदर सभी दलों के नेता मौजूद हैं। यहां किसानों का डेलीगेशन भी है, जिनके साथ बातचीत की जा रही है।

* पैरों से निकलता रहा खून और पड़ गए छाले, लेकिन नहीं टूटी किसानों की हिम्मत।

* किसानों का प्रतिनिधिमंडल विधानसभा पहुंच गया है। यहां मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और मंत्रियों की समिति से किसानों की बैठक चल रही है। इस मुलाकात के बाद ही किसान फैसला करेंगे कि उनका मार्च खत्म होगा या वो विधानसभा का घेराव करेंगे।

* विधानसभा में मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा कि किसानों की मांग को लेकर मंत्रियों की समिति और प्रतिनिधियों के साथ चर्चा होगी और सकारात्मक निर्णय लिया जाएगा।

* सोमैया मैदान से आजाद मैदान पहुंचे किसान

* मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा, 'तय समय में पूरी होगी किसानों की मांग'

* किसानों का ये आंदोलन माकपा के किसान संगठन अखिल भारतीय किसान सभा की तरफ से निकाला गया है। इस आंदोलन को शिवसेना, महाराष्ट्र नव निर्माण सेना, राष्ट्रवादी कांग्रेस (एनसीपी) समेत कांग्रेस ने समर्थन दिया है।

* महाराष्ट्र में अर्थव्यवस्था बिगड़ने की पहली वजह कृषि क्षेत्र के विकास में कमी है तो दूसरी वजह अतिरिक्त कर्ज है जिसे फडणवीस सरकार ने पिछले साल जून में किसानों के कर्ज माफी के वादे को पूरा करने के लिए लिया था।

* इस आंदोलन की चिंगारी उन लोकलुभावन राजनीतिक वादों और सरकारी योजनाओं का नतीजा है जो नेताओं ने किसान वोट बैंक हासिल करने के लिए एक साल पहले किए थे।

* नासिक से शुरु हुए इस आंदोलन में पहले केवल 12 से 15 हजार किसान शामिल हुए थे, लेकिन मुंबई पहुंचते-पहुंचते इनकी संख्या 40 हजार से ज्यादा हो गई।

* कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने इस ममाले पर बयान दिया है। उन्होंने कहा, "ये सिर्फ महाराष्ट्र के किसानों की मांग नहीं है, बल्कि पूरे देश के किसानों की यही समस्या है।"

* किसानों का प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात करेगा। ये मुलाकात दोपहर 2 बजे होगी, जिसके बाद किसान अगले कदम पर फैसला लेंगे।

* मुंबई के ट्रैफिक ज्वाइंट कमिश्नर अमितेश कुमार ने बताया कि किसानों के आंदोलन के चलते कोई भी मार्ग बंद नहीं किया गया है। इसके अलावा किसी भी रूट को डायवर्ट नहीं किया गया है।

* 6 मार्च को नासिक से निकलकर किसानों के काफिले में रविवार को मुंबई पहुंचते-पहुंचते करीब 40 हजार किसान जुड़ गए। ठाणे पहुंचने पर शिवसेना नेता और महाराष्ट्र सरकार में मंत्री ने भी उनसे मुलाकात की और समर्थन का ऐलान किया। यहां से किसान आगे बढ़ते हुए रात के वक्त मुंबई के ऐतिहासिक आजाद मैदान पहुंच गए हैं।

* आज बच्चों की बोर्ड परीक्षा है, जिसके लिए किसान रुके हुए हैं. जैसे ही परीक्षा खत्म होगी, किसान विधानसभा का घेराव करने निकल जाएंगे।

बातचीत के लिए तैयार CM

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडनवीस किसानों से बातचीत के लिए राजी हो चुके हैं। साथ ही उन्होंने किसानों से अपील भी की है वो महाराष्ट्र में चल रबे बोर्ड परीक्षा में विघ्न न डालें ताकि शहर में यातायात व्यवस्था दुरुस्त रहे और छात्र सही समय पर परीक्षा केंद्रों पर पहुंच सकें।

