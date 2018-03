श्रीदेवी के अंतिम संस्कार पर हंसती हुई नजर आई जैकलीन, सोशल मीडिया पर हुई TROLL

Edited by: Web_team Updated: 01 Mar 2018 | 12:57 PM

मुंबई। बॉलीवुड की दिग्गज अदाकारा श्रीदेवी की मौत से सभी दुखी हैं। बुधवार यानि कि 28 फरवरी को मुंबई के सेलिब्रेशन स्पोर्ट्स क्लब में रखी गई श्रद्धांजली सभा में श्रीदेवी के अंतिम दर्शन के लिए सभी सितारे और फैंस पहुंचे। श्रद्धांजली सभा के लिए पहुंची अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडीज की एक तस्वीर सामने आई है, जिसमें वो हंसती हुई नजर आ रही हैं। इसके चलते उन्हें सोशल मीडिया पर जम कर ट्रोल किया जा रहा है।

Is @Asli_Jacqueline insane or just don't care or don't realize she is at a funeral ?? smiling as if she is at an award show. If you are not sad don't visit to show ur USELESS formalities #Sridevifuneral #RIPSridevi #Fake #Sridevi pic.twitter.com/1j8tZFm9yE

Dear @Asli_Jacqueline

If you don’t have respect for departed soul then avoid going for last rites just for the sake of media coverage. There was nothing to smile. #Sridevi was not only a actress but she was an institution of acting. A legend! Respect her.