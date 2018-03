लोकसभा उप चुनाव: गोरखपुर में खत्म हुआ मतदान, 43 फिसदी हुई वोटिंग

Edited by: Shiwani_Singh Updated: 11 Mar 2018 | 07:46 AM

गोरखपुर। उत्तर प्रदेश में दो लोकसभा सीट गोरखपुर और फूलपुर उपचुनाव के लिए रविवार सुबह से जारी वोटिंग शाम 5 बजे तक खत्म हो चुका है। वोटिंग खत्म होने के साथ ही प्रत्याशियों की किस्मत EVM में कैद हो चुकी है, जिसके नतीजे 14 मार्च को आने हैं। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले चुनावी नतीजों के बाद यूपी में कमल खिलता है या फिर साइकल अपनी रफ्तार बढ़ाएगी।

3 बजे का वोट प्रतिशत

दोपहर में एक बजे तक मतदान ने रफ्तार पकड़ ली। दिन के तीन बजे तक गोरखपुर में 37 फीसद तक वोटिंग की गई।

1 बजे का वोट प्रतिशत

गोरखपुर में जारी वोटिंग के बीच यहां 1 बजे तक 30 फीसदी मतदान की ख़बर है। बता दें कि सुबह 7 बजे से ही लोग वोट डालने केलिए लाइनों में लगे हुए हैं। मतदान शाम 5 बजे तक खत्म होगा।

शिव प्रताप शुक्ल ने डाला वोट

केंद्रीय राज्य वित्त मंत्री शिव प्रताप शुक्ल ने परिवार के साथ गोरखपुर में मतदान किया।

11 बजे का वोट प्रतिशत

गोरखपुर में वोटिंग जारी है। 11 बजे तक यहां 17 फीसदी मतदान की ख़बर है। बता दें कि सुबह 7 बजे से ही लोग वोट डालने केलिए लाइनों में लगे हुए हैं। मतदान शाम 5 बजे तक खत्म होगा।

अखिलेश का ट्वीट

यूपी के गोरखपुर और फूलपुर सीट पर हो रहे उपचुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि आज का दिन इतिहास बदलने का भी है और नया इतिहास बनाने का भी। सबको साथ लेकर निकलें और दिखा दें कि हमारी एकजुटता में कितनी ताकत है। इसके नतीजे देश-प्रदेश के भविष्य के लिए क्रांतिकारी और निर्णायक साबित होंगे।

2 घंटों में 7 फीसदी वोटिंग

सुबह से जारी वोटिंग को दो घंटे हो गए हैं। गोरखपुर में अबतक 7 फीसदी से ज्यादा वोटिंग की ख़बर आई।

EVM खराब

लोकसभा की दोनों विधानसभा सीट फूलपुर और गोरखपुर में सुबह से ही मतदान जारी है तो वहीं कई जगहों पर EVM गड़बड़ी की ख़बरें सामने आ रहीं हैं। गौरखपुर में EVM ख़राब बताया जा रहा है।

कड़ा मुकाबला

गोरखपुर सीट सीएम योगी के लिए प्रतिष्ठा का सवाल है। गोरखपुर में बीजेपी के उपेंद्र शुक्ला और बसपा समर्थित सपा प्रत्याशी प्रवीण निषाद और कांग्रेस की सुरहिता करीम के बीच कांटे की टक्कर है। वहीं,इलाहाबाद के फूलपुर में बीजेपी के कौशलेंद्र पटेल और बसपा समर्थित सपा प्रत्याशी नागेंद्र पटेल के बीच मुकाबला माना जा रहा है।

केश्व प्रसाद मौर्य ने डाला वोट

यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए फूलपुर में वोट डाल दिया है। वहीं, इसे पहले सीएम योगी ने गोरखपुर में मतदान किया था। वहीं वोटिंग कर के बाहर निकले डिप्टी सीएम ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि दोनों लोकसभआ सीटों पर बीजेपी की ही जीत होगी।

गोरखपुर संतों किया मतदान

CM योगी ने डाला वोट

Gorakhpur: Chief Minister Yogi Adityanath casts his vote for #GorakhpurByPoll at a polling station, says 'For development and good governance, BJP is necessary.' pic.twitter.com/JxcYkIKnEI

योगी के लिए अहम

आज का दिन योगी आदित्यना के लिए काफी महत्वपूर्ण हैं। गोरखपुर संसदीय सीट न सिर्फ बीजेपी के लिए बल्कि सीएम योगी के लिए भी साख की लड़ाई है। बता दें कि मुख्यमंत्री पद के लिए चुने जाने के बाद योगी आदित्यनाथ ने बतौर सांसद गोरखपुर लोकसभा सीट से अपना इस्तीफा दे दिया था।

#WATCH 'People will throw away his appeal. Wherever he goes Congress is decimated because he works with a negative mindset': UP CM on Rahul Gandhi's statement saying, 'If I was PM & someone had given me a file with #Demonetisation written on it, I would've thrown it in dustbin.' pic.twitter.com/vhk1ORft1H