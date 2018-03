कांची पीठ के शंकराचार्य को दी गई 'महासमाधि', लाखों श्रृद्धालुओं ने किए दर्शन

Edited by: Shivani Updated: 01 Mar 2018 | 09:19 AM

नई दिल्ली। कांची मठ के 69वें प्रमुख शंकराचार्य जयेंद्र सरस्वती का बुधवार तमिलनाडु के कांचीपुरम में निधन हो गया। कांची कामकोटि पीठ के प्रमुख शंकराचार्य जयेंद्र सरस्वती को आज समाधि दी गई। जयेंद्र सरस्वती की महासमाधि के पहले उनके शरीर पर भभूत का लेप लगाया गया। संतों-महंतों-ऋषियों-आचार्यों ने शंकराचार्य के चरणों में पुष्पांजलि अर्पित की। उनकी आत्मा की शांति के लिए मंत्रोच्चार किए गए।

Tamil Nadu: Last rites ceremony of Kanchi Sankara Mutt head #JayendraSaraswathi begins in Kanchipuram. He had passed away yesterday. His successor Vijayendra Saraswati Swamigal (on right) present. pic.twitter.com/1vngSFBJdV

1 लाख से अधिक लोग कर चुके हैं दर्शन

बुधवार को निधन के बाद करीब 1 लाख से अधिक लोग उनके अंतिम दर्शन कर चुके हैं। महासमाधि के पहले उनके शरीर पर भभूत का लेप लगाया गया। संतों-महंतों-ऋषियों-आचार्यों ने शंकराचार्य के चरणों में पुष्पांजलि अर्पित की। उनकी आत्मा की शांति के लिए मंत्रोच्चार किए गए।

PM मोदी ने जताया शोक

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शंकराचार्य की मृत्यु पर शोक प्रकट किया। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि आचार्य श्री कांची कामकोठी पीठ के शंकराचार्य जयेन्द्र सरस्वती की मृत्यु से दुखी हूं। वे महान कार्यों और विचारों के लिए लाखों भक्तों के दिलों में हमेशा रहेंगे। उनकी मृत आत्मा को ओम शांति।

Deeply anguished by the passing away of Acharya of Sri Kanchi Kamakoti Peetam Jagadguru Pujyashri Jayendra Saraswathi Shankaracharya. He will live on in the hearts and minds of lakhs of devotees due to his exemplary service and noblest thoughts. Om Shanti to the departed soul. pic.twitter.com/pXqDPxS1Ki