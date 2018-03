बीजेपी की ये जीत No one से Won की यात्रा है- पीएम मोदी

Edited by: Shivani Updated: 03 Mar 2018 | 06:37 PM

नई दिल्ली। पूर्वोत्तर में जीत के बाद पीएम मोदी ने आज बीजेपी के नए कार्यालय में मौजूद कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि त्रिपुरा और नागालैंड की जीत कार्यकर्ताओं की जीत है। वहीं संबोधन के बीच में अजान हो जाने के कारण पीएम मोदी ने अपना भाषण रोक दिया। जब तक अजान चली पीएम मौन खड़े रहे और अजान खत्म हो जाने के बाद पीएम ने अपना भाषण दोबारा शुरू किया।

इस दौरान उन्होंने कहा कि त्रिपुरा में हमारे कई कार्यकर्ताओं ने शहादत दी है, उन जवानों को मेरा नमन हैं। जनता ने चोट का जवाब वोट से दिया है। बता दें कि पीएम मोदी ने दो मिनट का मौन रखकर कार्यकर्ताओं को याद किया। लोकतंत्र में हार-जीत लगी रहती है और लेफ्ट हार को स्वीकार नहीं कर पा रहा है।

पूर्वोत्तर में मिली जीत से उत्साहित पीएम ने कहा कि बीजेपी की ये जीत No one से Won की यात्रा है। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए पीएम ने कहा कि बीजेपी पूरे देश में वटवृक्ष की तरह फैल रही है। आने वाली दिनों में बीजेपी और आगे तक जाएगी। बीजेपी अधयक्ष अमित शाह के नेतृत्व में बीजेपी सफलता पर सफलता मिल रही है।

पीएम ने राहुल पर कसा तंज

पूर्वोत्तर में मिली जीत के बाद कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए पीएम मोदी कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा कि किसी पार्टी में लोग पद में उपर और कद में छोटे हुए। कांग्रेस का इतना छोटा कद कभी नहीं हुआ।

जीत से उत्साहित पीएम मोदी

त्रिपुरा में जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर सभी कार्यकर्ताओं को बधाई दी। उन्होंने लिखा कि त्रिपुरा में जो इस बार हुआ है, वह ऐतिहासिक है. हमारी पार्टी त्रिपुरा को आगे बढ़ाने की पूरी कोशिश करेगी। पीएम मोदी ने लिखा कि पार्टी ने त्रिपुरा में शून्य से शिखर तक का सफर तय किया है। उन्होंने यह भी लिखा कि हमारी सरकार राज्य में गुड गवर्नेंस देने का काम करेगी।

The historic victory in Tripura is as much an ideological one. It is a win for democracy over brute force and intimidation. Today peace and non-violence has prevailed over fear. We will provide Tripura the good government that the state deserves.