मेघालय-नागालैंड वोटिंग: 3 बजे तक नगालैंड में 67 % और मेघालय में 47 % वोटिंग

Edited by: Shivani Updated: 27 Feb 2018 | 09:02 AM

नई दिल्ली। मेघालय और नगालैंड में विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग शुरू हो गई। मतदान सुबह 7 बजे से किए जा रहे हैं, जोकि शाम 4 बजे चलेंगे। दोनों ही राज्यों में चुनाव परिणाम 3 मार्च को घोषित किए जाएंगे। मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए है। कई स्थानों में EVM की वजह से मतदान शुरू होने में देरी हुई।

नगालैंड में 1 बजे तक 56% और मेघालय में 28% वोटिंग हो चुकी है। इस बीच झुनहेबोतो जिले के एक पालिंग स्टेशन पर हिंसा में एक कार्यकर्ता की मौत हो गई। वैसे दोनों राज्यों में 60-60 सीटें हैं, लेकिन इस बार 59-59 सीटों पर वोटिंग हो रही है। कुल 599 कैंडिडेट मैदान में हैं। मेघालय में तो बीजेपी 25 साल में पहली बार 47 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। यहां अभी कांग्रेस की सरकार है। राज्य में कांग्रेस-बीजेपी और एनपीपी में त्रिकोणीय मुकाबला है। वहीं, नगालैंड में एनपीएफ का सामना बीजेपी-एनडीपीपी गठबंधन से है। यहां अभी एनपीएफ सत्ता में है। बता दें कि नगालैंड और त्रिपुरा के नतीजे मेघालय के रिजल्ट के साथ 3 मार्च को आएंगे।

LIVE अपडेट्स

चुनाव आयोग के मुताबिक, नागालैंड में दोपहर 3 बजे तक 67 फीसदी मतदान हुआ। वहीं मेघालय में दोपहर 47 फीसदी वोटिंग दर्ज की गई है।

1 बजे तक नागालैंड में 56%, मेघालय में 28% वोटिंग।

11 बजे तक नगालैंड में 38 फीसदी और मेघालय में 41 फीसदी वोटिंग दर्ज की गई है।

मेघालय के सीएम मुकुल संगमा ने चेंगकोम्पारा स्थित पोलिंग बूथ में वोट डाला।

नगालैंड के दीमापुर में एक पोलिंग बूथ पर बीजेपी और एनपीएफ कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हुई। इसमें 1 की मौत हो गई। वहीं, दो लोग जख्मी हो गए।

मेघायल के राज्यपाल गंगा प्रसाद ने मतदान किया।

Governor of Meghalaya Ganga Prasad cast his vote at Oakland A4 polling booth at MTDC Office North in Shillong. #MeghalayaElection2018 pic.twitter.com/IS6d8RGf4w — ANI (@ANI) February 27, 2018

सुबह 9:30 बजे तक नगालैंड में 17 फीसदी और मेघालय में 22 फीसदी वोटिंग हुई।

वोटिंग के दौरान नगालैंड के तिजित टाउन विधानसभा क्षेत्र के एक मतदान केंद्र में धमाका हो गया। हालांकि अभी धमाके की वजह भी पता नहीं चल पाया है। इस धमाके में एक व्यक्ति घायल हो गया।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर मेघालय और नागालैंड की जनता से ज्यादा संख्या में वोट करने की अपील की है।

I urge the people of Meghalaya and Nagaland to vote in large numbers in the Assembly Elections taking place today. — Narendra Modi (@narendramodi) February 27, 2018

नागालैंड और मेघालय में मतदान शुरु हो गए है।

Voting underway at Shillong model polling station North; Congress' Roshan Warjri is the sitting MLA from North Shillong. #MeghalayaElection2018 pic.twitter.com/S7LZdRg6Ji — ANI (@ANI) February 27, 2018

#NagalandElection2018: Voting underway at a polling station in Peren district's Jalukie pic.twitter.com/1YzSVzdMJo — ANI (@ANI) February 27, 2018

मेघालय और नगालैंड में विधानसभा की 60-60 सीटें हैं, लेकिन दोनों ही सूबों में आज 59 सीटों के लिए वोटिंग हो रही है। बता दें कि मेघालय में 18 फरवरी को ईस्ट गारो हिल्स जिले में एक आईईडी विस्फोट में एनसीपी के प्रत्याशी जोनाथन एन संगमा की मौत हो जाने की वजह से विलियमनगर सीट पर चुनाव रद्द कर दिया गया है। नगालैंड में एनडीपीपी प्रमुख नीफियू रियो को उत्तरी अंगामी द्वितीय विधानसभा सीट से निर्विरोध निर्वाचित घोषित किया जा चुका है। इसलिए यहां वोट नहीं ड़ाले जाएंगे।

बीजेपी मेघालय में नेशनल पीपुल्स पार्टी (एनपीपी) से हाथ मिलाकर पांव पसारने की कोशिश में है। वहीं कांग्रेस के लिए चुनाव परिणाम बेहद अहम रहेंगे, क्योंकि वह बीते 10 साल से सत्ता में है। नगालैंड में बीजेपी नेफ्यू रियो की नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी (एनडीपीपी) के साथ साथ हाथ मिलाकर पहली बार सत्ता में आ सकती है। वहीं कांग्रेस यहां 3 बार सरकार बना चुकी है।



मेघालय- 60 सीटों में से 59 सीटों पर मतदान

यहां 370 उम्मीदवार अपनी किस्मत अजमा रहे हैं। यहां 47 विधानसभा सीटों पर बीजेपी ने अपने उम्मीदवार उतारे हैं, तो वहीं कांग्रेस के 32 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। यहां 18.4 लाख मतदाता अपने मतदान का प्रयोग कर रहे हैं।

नागालैंड- 60 विधानसभा सीटों में से 59 पर मतदान

बीजेपी ने 20 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं। कांग्रेस की तरफ से 18 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। यहां 11 लाख से अधिक मतदाता अपने मतों का प्रयोग करेंगे।