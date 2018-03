इस खास बच्ची से मिली मिशेल ओबामा

Edited by: Kavya_Mishra Updated: 07 Mar 2018 | 06:32 PM

नई दिल्ली। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा की पत्नी मिशेल ओबामा बहुत ही खास मेहमान से मिली, उन्होंने ये जानकारी अपने ट्वीटर एकाउंट से दी। असल में मिशेल जिस बेहद खास मेहमान से मिली वो और कोई नहीं बल्कि 2 साल की बच्ची है, जिसका नाम पार्कर करी है।

आप सोच रहे होंगे आखिर ये बच्ची कौन है और इतनी खास कैसे हो गई कि मिशेल उनसे खुद मिली तो बता दें, पार्कर वही बच्ची है, जो अमेरिका की नैशनल आर्ट गैलरी में मिशेल के पोर्ट्रेट को हैरानी के साथ निहारते हुए कैमरे में कैद हुई थी और उनकी ये तस्वीर दुनियाभर में काफी वायरल हुई थी।

बेन हाइन्स नाम के एक शख्स ने मिशेल ओबामा के पोर्ट्रेट को निहारते हुए यह तस्वीर खींच फेसबुक पर शेयर की थी। जो आखिरकार मिशेल ओबामा के पास तक पहुंच गई और उन्होंने पार्कर से मिलने का फैसला किया।

Parker, I'm so glad I had the chance to meet you today (and for the dance party)! Keep on dreaming big for yourself...and maybe one day I'll proudly look up at a portrait of you! pic.twitter.com/faUVTsYWun