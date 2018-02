निदाहास ट्रॉफीः टीम इंडिया का ऐलान, विराट समेत कई बड़े खिलाड़ियों को आराम, रोहित होंगे कप्तान

Edited by: Aniket Updated: 25 Feb 2018 | 02:16 PM

नई दिल्ली। भारतीय क्रिकेट टीम ने दक्षिण अफ्रीका में वनडे और टी-20 में बेहतरीन परफार्मेंस करते हुए सीरीज अपने नाम किया और इसी के साथ ही टीम इंडिया का दो महिने का लंबा दौरा भी समाप्त हो गया है। अब 6 मार्च से 18 मार्च तक उसे श्रीलंका में होने वाली टी-20 त्रिकोणिय सीरीज में हिस्सा लेना है। इसके लिए टीम इंडिया का ऐलान कर दिया गया है।

इस दौरे पर कप्तान विराट कोहली को आराम दिया गया है। उनकी जगह अब टीम इंडिया की कमान रोहित शर्मा को सौपी गई है। विराट कोहली के अलावा विकेटकीपर एम एस धोनी, हार्दिक पांड्या, जसप्रीत बुमराह, कुलदीप यादव और भुवनेश्वर कुमार को भी आराम दिया गया है. ट्राई सीरीज के लिए टी20 टीम में विकेटकीपर ऋषभ पंत की वापसी हुई है।

TEAM: Rohit Sharma (Capt), Shikhar Dhawan (vc), KL Rahul, Suresh Raina, Manish Pandey, Dinesh Karthik (wk), Deepak Hooda, Washington Sundar, Yuzvendra Chahal, Axar Patel, Vijay Shankar, Shardul Thakur, Jaydev Unadkat, Mohammad Siraj, Rishabh Pant (wk). pic.twitter.com/9l9sTnXOb3 — BCCI (@BCCI) February 25, 2018

वहीं दीपक हुडा, विजय शंकर, मो.सिराज को भी इस सीरीज में मौका दिया गया है। सबसे आश्चर्य वाली बात ये रही कि युवराज सिंह की एक बार फिर टीम में वापसी नहीं हुई है। आपको बता दें कि शिखर धवन टीम के उप कप्तान होंगे।

भारत, श्री लंका और बांग्लादेश के बीच खेली जाने वाली निदाहास ट्रॉफी टी20 सीरीज का पहला मैच 6 मार्च को होगा। सीरीज की शुरुआत भारत और श्री लंका के मुकाबले से होगी। निदाहास ट्रोफी का आयोजन श्री लंका की आजादी की 70वीं वर्षगांठ के अवसर पर हो रहा है। इस टूर्नमेंट के सभी मैच कोलंबो के प्रेमदासा स्टेडियम में खेले जाएंगे।

15 सदस्यीय टीम

रोहित शर्मा (कप्तान), शिखर धवन (उपकप्तान), केएल राहुल, सुरेश रैना, मनीष पांडे, दिनेश कार्तिक (विकेटकीपर), दीपक हुडा, वॉशिंगटन सुंदर, युजवेंद्र चहल, अक्षर पटेल, विजय शंकर, शार्दुल ठाकुर, जयदेव उनादकत, मोहम्मद सिराज, ऋषभ पंत (विकेटकीपर)



सीरीज का कार्यक्रम

मार्च 6 - श्री लंका vs भारत

मार्च 8 - बांग्लादेश vs भारत

मार्च 10 - श्री लंका vs बांग्लादेश

मार्च 12 - भारत vs श्री लंका

मार्च 14 - भारत vs बांग्लादेश

मार्च 16 - बांग्लादेश vs श्री लंका

मार्च 18 - फाइनल