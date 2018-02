नहीं रहीं 'श्री देवी', राष्ट्रपति-PM समेत बॉलीवुड सितारों ने जताया दुख

Edited by: Shivani Updated: 25 Feb 2018 | 08:58 AM

नई दिल्ली। रुपहले पर्दे की 'चांदनी' श्री देवी अब इस दुनिया में नहीं रहीं। शनिवार की रात 12 बजे के बाद हार्ट अटैक से उनकी मौत हो गई। वह दुबई में एक शादी समारोह में शामिल होने के लिए गई थीं। उनकी मौत की ख़बर हर किसी को हैरान कर देने वाली है। किसी को यकीन नहीं हो रहा है कि वह अब इस दुनिया में नहीं रहीं।

गजब की खूबसूरती, बेहतरीन अभिनय, चुलबुला अंदाज और मासूम चेहरे वाली श्री देवी मात्र 54 साल की उम्र में अलविदा कर गईं। उनकी निधन की ख़बर से पूरा बॉलीवुड ही नहीं बल्कि देशभर शोक में डूब गया। ना केवल बोनी कपूर, जानह्वी और खुशी कपूर बल्कि उनके फैंस आज इस ख़बर को सुनकर बेहद दुखी है।

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का ट्वीट

श्री देवी की निधन की ख़बर सुनकर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने ट्वीट कर दुख प्रकट किया। उन्होंने कहा कि श्री देवी के निधन की ख़बर से स्तंभ हुं।

This is so so sad. #SriDevi was a legend,and one of the finest actresses, dancers and performers in Hindi cinema. She is gone too https://t.co/KzlFtwwkXS in peace#RIPSriDevi