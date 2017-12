PAK ने किया कुलभूषण की मां-पत्नी का अपमान, नहीं निभाया वादा: MEA

नई दिल्‍ली। पाकिस्तान की जेल में बंद कुलभूषण जाधव से सोमवार को उनकी मां और पत्नी ने मुलाकात की थी। ये मुलाकात किसी मजाक से कम नहीं थी। विदेश मंत्रालय ने इस मुलाकात पर आपत्ति जताई है। मंत्रालय का कहना है कि इस मुलाकात से कुलभूषण की मां-पत्नी का अपमान हुआ।

विदेश मंत्रालय ने कहा कि पाकिस्तान ने कुलभूषण की मां और पत्नी का अपमान किया है। मंत्रालय ने कहा कि पाक ने अपना वादा पूरा नहीं किया है। पाक ने कुलभूषण की मां-पत्नी की मुलाकात के समय चूड़ी और बिंदी हटवा दी थी। मंत्रालय ने जाधव की तबीयत को लेकर चिंता जताई है। साथ ही मंत्रालय ने कहा कि पाक ने कुलभूषण की पत्नी के जूते मुलाकात के बाद भी नहीं लौटाए।

For some inexplicable reason, despite her repeated requests, the shoes of the wife of Shri Jadhav were not returned to her after the meeting. We would caution against any mischievous intent in this regard: Raveesh Kumar, MEA on #KulbhushanJadhav pic.twitter.com/4q240Zd7h1