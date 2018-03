PM मोदी ने BSF जवान की 7 दिन की सैलरी काटने पर जताई नाराजगी, कहा- 'वापस लो सजा'

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीएसएफ के एक जवान की सैलरी कटने की सजा वापस लेने को कहा है। दरअसल, इस जवान की 7 दिन की सैलरी काट ली गई थी, क्योंकि उसने प्रधानमंत्री के नाम के आगे 'श्री' नहीं लगाया था। अब इस मामले को खुद संज्ञान में लेते हुए पीएम मोदी ने उसकी सैलरी न काटने की बात कही है।

This order has been rescinded. Concerned commandant has been cautioned for not dealing with the matter judiciously@PMOIndia @HMOIndia https://t.co/NYETTF8Wd8 — BSF (@BSF_India) March 7, 2018

Honourable PM had expressed his displeasure and directed @BSF_India to immediately withdraw the punishment. — BSF (@BSF_India) March 7, 2018

इस मामले पर बीएसएफ का कहना था कि जवान द्वारा पीएम नाम के आगे सम्मानजनक शब्द का इस्तेमाल न करना अपमान है इसलिए उसे यह सजा दी गई। बता दें कि ये घटना पश्चिम बंगाल में नादिया जिले की बीएसएफ 15वीं बटालियन हेडक्वार्टर की बताई जा रही है। यहां 21 फरवरी को जीरो परेड के दौरान जवान संजीव कुमार ने ‘मोदी प्रोग्राम’ शब्द का इस्तेमाल किया था।

इस पर बटालियन के कमांडिंग ऑफिसर अनुप लाल भगत ने नाराजगी जताई। उन्होंने जवान संजीव के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने का निर्णय लिया। संजीव के खिलाफ बीएसएफ एक्ट की धारा 40 (व्यवस्था के प्रति पक्षपात और बल का अनुशासन) के तहत 'दोषी' पाया गया जिसके बाद उसके वेतन काटने की सजा सुनाई गई।