श्रीदेवी को श्रद्धांजलि देते हुए भावुक हुए Google CEO, कहां- 'प्रेरणा थीं वो'

03 Mar 2018

मुंबई। बॉलीवुड की बेहतरीन एक्ट्रेस श्रीदेवी के निधन के सात दिन बाद भी लोग उनके जाने के गम को भुला नहीं पा रहे हैं। सब उन्हें अपने-अपने अंदाज में श्रद्धांजलि दे रहे हैं। इसी बीच गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई ने भी बॉलीवुड की पहली महिला सुपरस्टार मानी जाने वाली श्रीदेवी को श्रद्धांजलि दी है।

ट्विटर पर बोनी कपूर के ओपन लेटर पर रिप्लाई करते हुए सुंदर पिचाई ने लिखा, 'सदमा में उनका प्रदर्शन मुझे सबसे ज्यादा पसंद था और मेरे परिवार के साथ श्रीदेवी को देखने की विशेष यादें थीं। हममें से बहुत लोगों के लिए वो प्रेरणा थीं। आपके दुखद नुकसान के लिए बहुत दुःख है। उनकी आत्मा को शांति मिले।'

Her performance in Sadma was one of my favorites and have special memories of watching Sridevi with my family. She was a pioneer and an inspiration to so many of us. So very sorry for your tragic loss and may she RIP