फूलपुर उपचुनाव नतीजे: SP प्रत्याशी नागेंद्र प्रताप सिंह ने 59,613 मतों से जीते

इलाहाबाद। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की दोनों सीटे फूलपुर और गोरखुप में सुबह से जारी मतगणना अब लगभाग-लगभग पूरी हो चुकी है। अब तक के परिणामों में फूलपुर लोकसभा सीट पर समाजवादी पार्टी ने बड़ी जीत दर्ज की है। सपा प्रत्याशी नागेंद्र पटेल ने बीजेपी के कौशलेंद्र पटेल को 59613 वोटों से हराया दिया है। सपा को 342796, बीजेपी को 283183, अतीक अहमद को 48087, कांग्रेस को 19334 वोट मिले हैं।

बता दें कि लोकसभा की दो सीटों पर रविवार को हुए मतदान पर पूरे देश की निगाहें हैं। सभी सीटों पर 11 मार्च को डाले गए वोट के बाद फूलपुर में 37.39 फीसद वोट पड़े थे। फूलपुर सीट पर 22 उम्मीदवार मैदान में हैं। इस चुनाव में भाजपा, सपा और कांग्रेस के बीच त्रिकोणीय संघर्ष है।

गोरखपुर सीट मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के और फूलपुर सीट उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य के विधान परिषद की सदस्यता ग्रहण करने के बाद त्यागपत्र देने के कारण खाली हुई थी। यूपी के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री ने इन सीटों पर जमकर प्रचार किया था। इस वजह से इन दोनों नेताओं की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है।

LIVE UPDATES:

05.02PM: फूलपुर लोकसभा सीट पर समाजवादी पार्टी की बड़ी जीत। सपा प्रत्याशी नागेंद्र पटेल ने बीजेपी के कौशलेंद्र पटेल को 59613 वोटों से हराया। सपा को 342796, बीजेपी को 283183, अतीक अहमद को 48087, कांग्रेस को 19334 वोट मिले हैं।

04.54 PM: फूलपुर में 32 राउंड की गिनती पूरी, सपा प्रत्याशी नरेंद्र पटेल ने दर्ज की जीत।

04.56 PM: 32वें राअंड की पूरी हुई मतगणना, बीजेपी 283183, सपा 342796, कांग्रेस 19334, अतीक 48087 वोट मिले।

04.39 PM: समाजवादी पार्टी के नेता राम गोविंद चौधरी ने नतीजे सामने आने के बाद बसपा प्रमुख मायावती से मुलाकात की।

04.34 PM: उपचुनावों के नतीजों पर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि नतीजों से स्पष्ट है कि लोगों के बीच में बीजेपी के प्रति क्रोध है, इसलिए गैरभाजपाई उम्मीदवार को वोट दिया जा रहा। राहुल ने लिखा कि कांग्रेस यूपी में नवनिर्माण के लिए तत्पर है, ये रातो रात नहीं होगा।

आज के उपचुनावों में जीतने वाले उम्मीदवारों को बधाई।



नतीजों से स्पष्ट है कि मतदाताओं में भाजपा के प्रति बहुत क्रोध है और वो उस गैर भाजपाई उम्मीदवार के लिए वोट करेंगे जिसके जीतने की संभावना सबसे ज़्यादा हो।



कांग्रेस यूपी में नवनिर्माण के लिए तत्पर है, ये रातों रात नहीं होगा। — Office of RG (@OfficeOfRG) March 14, 2018

04.07 PM: फूलपुर में 28वें राउंड की गिनती पूरी, सपा प्रत्याशी नागेंद्र पटेल को अभी तक 305172 वोट, बीजेपी के कौशलेंद्र पटेल को 257821 वोट, अतीक अहमद को 46489 मत, कांग्रेस प्रत्याशी मनीष मिश्रा को 16788 वोट मिले हैं। सपा 47351 वोटों से आगे।

03.53 PM: उत्तर प्रदेश विधानसभा में विपक्ष के नेता राम गोविंद चौधरी ने बसपा प्रमुख मायावती का अभिवादन किया।

Leader of the opposition and Samajwadi Party member Ram Govind Choudhury met Bahujan Samaj Party Chief Mayawati in #Lucknow pic.twitter.com/NRtNNwQ70E — ANI UP (@ANINewsUP) March 14, 2018

03.46 PM: फूलपुर में 26वें राउंड की गिनती पूरी हु। बीजेपी को 241764, सपा 281445, कांग्रेस को 14254 और अतीक अहमद 43468 वोट मिले. सपा 39681 वोटों से आगे है।

03.34 PM: फूलपुर में 25वें राउंड के बाद सपा उम्मीदवार 38498 वोटों से आगे। अभी तक बीजेपी को 233254, सपा 271752, कांग्रेस 13555, अतीक अहमद को 40390 वोट मिले।

03.25 PM: फूलपुर में 24वें राउंड के बाद सपा उम्मीदवार 36559 वोटों से आगे। अभी तक बीजेपी को 225125, सपा 261684, कांग्रेस 12907, अतीक अहमद को 38254 वोट मिले।

03.12 PM: फूलपुर लोकसभा में 22वें राउंड की मतगणना के बाद सपा प्रत्याशी नागेंद्र पटेल को 2,38,933 वोट मिले। जबकि बीजेपी उम्मीदवार कौशलेंद्र पटेल को कुल 2,08,128 वोट प्राप्त हुए। इस हिसाब से नागेंद्र पटेल इस राउंड तक 30,805 वोटों से आगे रहे। वहीं, निर्दलीय उम्मीदवार अतीक अहमद को 33,818 और कांग्रेस के मनीष मिश्र को 11,934 वोट मिले।

02.22 PM: पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गोरखपुर, फूलपुर में बढ़त के लिए अखिलेश यादव और मायावती को बधाई दी। ममता ने बिहार में जीत के लिए लालू यादव को भी बधाई दी है।

02.00 PM: फूलपुर पर सपा 27627 वोटों से आगे चल रही है. फूलपुर लोकसभा सीट पर समाजवादी पार्टी के नागेंद्र पटेल को अभी तक 180367, बीजेपी प्रत्याशी कौशलेंद्र पटेल को 152740, अतीक को 21585 वोट मिले।

01.46 PM: फूलपुर लोकसभा उपचुनाव में 15वें राउंड के गिनती के बाद सपा प्रत्याशी 22848 वोटों से आगे. सपा को अभी तक 167708, बीजेपी को 144166, अतीक अहमद को 20468, कांग्रेस को 7882 वोट मिले हैं।

12.59 PM: फूलपुर में समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार नागेंद्र पटेल 15759 वोटों से आगे चल रहे हैं। 12 राउंड की गिनती के बाद समाजवादी पार्टी को 131978 वोट और बीजेपी को 116219 वोट मिले।

12.19 PM: फूलपुर लोकसभा सीट पर समाजवादी पार्टी उम्मीदवार 14299 वोटों से आगे चल रहे हैं। अभी तक 10 राउंड की गिनती पूरी हुई है।

11.58 AM: सपा प्रत्याशी नागेंद्र प्रताप सिंह पटेल 12231 वोटों से आगे चल रहे हैं।

11.42 AM: समाजवादी पार्टी ने फूलपुर लोकसभा सीट पर बड़ी बढ़त हासिल कर ली है। सपा के नागेंद्र पटेल करीब 10 हजार वोटों से आगे चल रहे हैं।

11.36 AM: उत्तर प्रदेश उपचुनाव में बड़ा उलटफेर सामने आया है। फूलपुर में समाजवादी पार्टी आगे चल रही है। तीसरे राउंड का फैसला आने तक समाजवादी पार्टी 1523 वोटों से आगे चल रही है। समाजवादी पार्टी को तीसरे राउंड तक 44979 और बीजेपी को 43456 वोट मिले हैं।

11.35 AM: उत्तर प्रदेश की फूलपुर लोकसभा सीट पर सपा प्रत्याशी नागेंद्र पटेल 8208 वोटों से आगे चल रहे हैं। अभी तक समाजवादी पार्टी को 75354, बीजेपी को 67146, अतीक अहमद को 11659, कांग्रेस के मनीष मिश्र को 3375 वोट मिले हैं।

11.22 AM: फूलपुर लोकसभा उपचुनाव में सपा प्रत्याशी नागेंद्र पटेल 6931 वोटों से आगे चल रहे हैं। अभी तक सपा प्रत्यशी को 54562, BJP प्रत्याशी को 47631, निर्दलीय प्रत्याशी अतीक अहमद को 10505 वोट मिले हैं।

10.53 AM: फूलपुर लोकसभा सीट से सपा के नागेन्द्र सिंह पटेल को 43549 और बीजेपी के कौशलेंद्र सिंह पटेल को 39955 मत प्राप्त हुए हैं। सपा उम्मीदवार 3607 वोटों से आगे चल रहे हैं।

10.43 AM: फूलपुर में तीसरे राउंड तक की गिनती तक समाजवादी पार्टी के नागेंद्र पटेल 2441 वोटों से आगे चल रहे हैं। अभी तक सपा प्रत्यशी को 33227, बीजेपी प्रत्याशी को 30786, निर्दलीय प्रत्याशी अतीक अहमद को 7550 वोट मिले हैं।

10.38 AM: उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने आ रहे रुझानों पर कहा कि फूलपुर में कम मतदान का असर दिख रहा है। उन्होंने कहा कि शुरुआती दौर में जो गिनती हुई वो सपा उम्मीदवार के आस-पास के इलाके में थी लेकिन जब पूरा रिजल्ट आएगा तो विकास का ही कमल खिलेगा।

10.30 AM: उत्तरप्रदेश की फूलपुर लोकसभा सीट पर सपा उम्मीदवार 2441 वोटों से आगे चल रहे हैं।

10.20 AM: फूलपुर लोकसभा उपचुनाव में दूसरे राउंड की गिनती तक सपा प्रत्याशी नागेंद्र पटेल को 22460 वोट, बीजेपी प्रत्याशी कौशलेंद्र पटेल को 21402 वोट, निर्दलीय प्रत्याशी अतीक़ अहमद को 4695 वोट और कांग्रेस उम्मीदवार मनीष मिश्रा को 938 वोट मिले हैं।

9.52 AM: फूलपुर में पहले चरण में समाजवादी पार्टी को 12383, भारतीय जनता पार्टी को 9906, कांग्रेस को 415 वोट मिले हैं।

9:45 AM: फूलपुर लोकसभा सीट पर समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार नागेंद्र पटेल 2479 वोट से आगे चल रहे हैं।

9.34 AM: फूलपुर सीट पर तीसरे राउंड की गिनती तक समाजवादी पार्टी के नागेन्द्र पटेल 1557 वोटों से आगे चल रहे हैं।

#PhulpurByPoll: Samajwadi Party's Nagendra Pratap Singh Patel leading by 1437 votes with 7600 votes, BJP's Kaushlendra Singh Patel 6163 votes after round 3. — ANI UP (@ANINewsUP) March 14, 2018

9.12 AM: उत्तर प्रदेश के फूलपुर सीट से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार नागेंद्र पटेल 2019 वोटों से आगे चल रहे हैं। अभी फाफामऊ और फूलपुर विधानसभा पर सपा आगे चल रही है।

8.50 AM: उत्तर प्रदेश की फूलपुर लोकसभा सीट से बीजेपी के कौशलेंद्र पटेल आगे चल रहे हैं।

8.37 AM: अभी पहले राउंड की ही गिनती हुई है, कुल 34 राउंड की गिनती होनी है।

8.30 AM: उत्तर प्रदेश की फूलपुर लोकसभा सीट पर बीजेपी को बढ़त।

8.20 AM: बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि चाहे सभी पार्टियां एक हो जाएं, लेकिन बीजेपी ही चुनाव जीतेगी।

8.14 AM: शुरुआती रुझान आने शुरू, गोरखपुर-फूलपुर में BJP आगे।

8.00 AM: फूलपुर में वोटों की गिनती शुरू।

7.48 AM: फूलपुर में गिनती की सभी तैयारियां पूरी, कुछ देर में शुरू होगी गिनती।

Counting for Phulpur by-polls to start at 8 am, visuals of preparation from a counting centre. #UttarPradesh pic.twitter.com/a2Ke49p4gU — ANI UP (@ANINewsUP) March 14, 2018

7.32 AM: गोरखपुर, फूलपुर, अररिया, भभुआ और जहानाबाद में थोड़ी देर में शुरू होगी वोटिंग।