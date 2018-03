फूलपुर उपचुनाव LIVE: फूलपुर लोकसभा सीट पर SP उम्मीदवार नागेंद्र पटेल 2479 वोट से चल रहे आगे

इलाहाबाद। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की दो सीटों पर रविवार को हुए वोटिंग पर पूरे देश की निगाहें हैं। सभी सीटों पर 11 मार्च को डाले गए वोट के बाद फूलपुर में 37.39 फीसद वोट पड़े थे। फूलपुर सीट पर 22 उम्मीदवार मैदान में हैं। इस चुनाव में भाजपा, सपा और कांग्रेस के बीच त्रिकोणीय संघर्ष है।

गोरखपुर सीट मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के और फूलपुर सीट उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य के विधान परिषद की सदस्यता ग्रहण करने के बाद त्यागपत्र देने के कारण खाली हुई थी। यूपी के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री ने इन सीटों पर जमकर प्रचार किया था। इस वजह से इन दोनों नेताओं की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है।

LIVE UPDATES:

9.52 AM: फूलपुर में पहले चरण में समाजवादी पार्टी को 12383, भारतीय जनता पार्टी को 9906, कांग्रेस को 415 वोट मिले हैं।

9:45 AM: फूलपुर लोकसभा सीट पर समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार नागेंद्र पटेल 2479 वोट से आगे चल रहे हैं।

9.34 AM: फूलपुर सीट पर तीसरे राउंड की गिनती तक समाजवादी पार्टी के नागेन्द्र पटेल 1557 वोटों से आगे चल रहे हैं।

#PhulpurByPoll: Samajwadi Party's Nagendra Pratap Singh Patel leading by 1437 votes with 7600 votes, BJP's Kaushlendra Singh Patel 6163 votes after round 3. — ANI UP (@ANINewsUP) March 14, 2018

9.12 AM: उत्तर प्रदेश के फूलपुर सीट से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार नागेंद्र पटेल 2019 वोटों से आगे चल रहे हैं। अभी फाफामऊ और फूलपुर विधानसभा पर सपा आगे चल रही है।

8.50 AM: उत्तर प्रदेश की फूलपुर लोकसभा सीट से बीजेपी के कौशलेंद्र पटेल आगे चल रहे हैं।

8.37 AM: अभी पहले राउंड की ही गिनती हुई है, कुल 34 राउंड की गिनती होनी है।

8.30 AM: उत्तर प्रदेश की फूलपुर लोकसभा सीट पर बीजेपी को बढ़त।

8.20 AM: बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि चाहे सभी पार्टियां एक हो जाएं, लेकिन बीजेपी ही चुनाव जीतेगी।

8.14 AM: शुरुआती रुझान आने शुरू, गोरखपुर-फूलपुर में BJP आगे।

8.00 AM: फूलपुर में वोटों की गिनती शुरू।

7.48 AM: फूलपुर में गिनती की सभी तैयारियां पूरी, कुछ देर में शुरू होगी गिनती।

Counting for Phulpur by-polls to start at 8 am, visuals of preparation from a counting centre. #UttarPradesh pic.twitter.com/a2Ke49p4gU — ANI UP (@ANINewsUP) March 14, 2018

7.32 AM: गोरखपुर, फूलपुर, अररिया, भभुआ और जहानाबाद में थोड़ी देर में शुरू होगी वोटिंग।